Егор Титов поддержал идею ужесточения лимита на легионеров

вчера, 10:08

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

Пришло время. Сам был сторонником того, чтобы российские футболисты росли с иностранцами рядом в правильной конкуренции. Но мы видим стартовый состав «Зенита», где выходит на поле только один россиянин — Денис Адамов. Я этого не понимаю. Переживаю за российских футболистов. Хотелось бы взять пример с «Локомотива», где на них делается ставка — это мне больше по душе. Без иностранцев никуда, но они должны заслужить место в составе. И мы видим сейчас, что «Локомотив» идет на первом месте, а первая скрипка там — россияне. Поэтому я за то, чтобы играли наши в условиях правильной конкуренции.

SpaM-10
SpaM-10 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 15:16
Смысл в том, что бы дополнять команду классом, техникой, которой здесь нет.
И всем любителям орать ЗА лимит, хочу гапомнить, что его легко обойти. Можно подписывать игроков с двойным гражданством. Например из Беларуси и денег придется платить меньше, чем паспортисту и не факт, что качество игры будет ниже. А можно ещё выдавать гражданста, как сделал зенитушка. И в чём тогда смысл лимита, который можно так легко обойти?
SpaM-10
SpaM-10 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 15:12
Сёмин был тем тренером у которого леги играли только на тех позициях, на которых ни были реально лучше, чем свои игроки. Он ни одного своего игрока просто так не задвинул ради легионера.
А во в Питре например, есть свой Мостовой, которого можно было спокойно развивать в основе. И это вопросы к бесхребетному Семаку, зачем ему купили Педро, которого он теперь вынужден выпускать, т.к. сам тряпка и ничего не может сказать руководству.
cska1948
cska1948 ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 14:34
Так какой тогда в легионерах смысл?
SpaM-10
SpaM-10 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 14:25
Деньги должны соответствовать уровню чемпионата. У нас Бариосы выше всё рано не растут. Они на своем уровне остаются, а вернее деградируют. Тогда какой смысл от них. Легионеры также должны двигаться вперёд. А они не хотят, так как на высокую зарплату подсели.
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:14
А разве легионеров покупают по их реальной стоимости и платят зарплаты такие, какие бы они получали в Европе? Ага, ехали бы они сюда сопли морозить. Легионеры в Россию едут потому, что в России им платят северную надбавку.
cska1948
cska1948 ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 14:09
"...Но прежде надо убрать большие деньги из российского футбола..."
----------------------
А на ЧТО тогда покупать классных легионеров? Ведь они стоят немалых денег. И о здоровой конкуренции. Скажите, вы знаете в РПЛ хоть одного тренера, который посадит, а может, уже сажал, на лавку легионера, который стоит за ДВАДЦАТЬ миллионов НЕ рублей, и выпустит на поле Васю Пупкина, который и миллиона НЕ стоит?
Брулин
Брулин
вчера в 13:39
Хороший был игрок. Легенда своего времени, почти. Но чем дальше по жизни, тем больше расстройства в рассуждениях и человеческих качествах.
6bjbsvzkmku8
6bjbsvzkmku8
вчера в 12:00
Бромантанщик-неудачник опять ничего толкового не сказал.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 11:59
Нормальные игроки растут только в здоровой конкуренции. Никакие лимиты не помогут. Вот те кто смогут прогрызть себе место в основе клуба, независимо от зарубежных игроков, будут реально чего-то стоить. Но прежде надо убрать большие деньги из российского футбола. Зачем пыжиться, работать, расти, когда можно себя немного показать и за счет паспорта быть в основе и жить припеваючи.
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 11:46
Хотелось бы увидеть больше российских игроков конечно. Я тоже начинал смотреть футбол когда 90 % в составе Спартака были россияне, Титов в том числе. Конечно ему, как и всем нам хочется реально хороших игроков в футбол. Мало того что таких очень мало, так ещё такие как Семак мурыжут их на скамейке.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:57, ред.
Ещё совсем недавно, уже начался начался новый сезон, Титов говорил противоположные по 'смыслу слова. Я тогда предположил, что кто-то целенаправленно продвигает Егора по футбольной лестнице. Из каких соображений этот Кто-то выбрал слабого Титова? Да им и нужен слабак - он когда надо проголосует или прочитает любой текст. Жаль, до случая с бромантаном был хорошим игроком.
Сп62
Сп62
вчера в 10:55
Нормальное желание. Мы и так уже во всём в импорте. Ничего российского не осталось кроме нефти, газа и земли.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:23
Проходили уже это. Толку ноль. А даже наоборот, ещё более донный футбол показывали наши.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:16
И будут российские пешеходы стоить в разы дороже своей истинной стоимости...
