Егор Титов поддержал идею ужесточения лимита на легионеров

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ .

Пришло время. Сам был сторонником того, чтобы российские футболисты росли с иностранцами рядом в правильной конкуренции. Но мы видим стартовый состав «Зенита», где выходит на поле только один россиянин — Денис Адамов. Я этого не понимаю. Переживаю за российских футболистов. Хотелось бы взять пример с «Локомотива», где на них делается ставка — это мне больше по душе. Без иностранцев никуда, но они должны заслужить место в составе. И мы видим сейчас, что «Локомотив» идет на первом месте, а первая скрипка там — россияне. Поэтому я за то, чтобы играли наши в условиях правильной конкуренции.