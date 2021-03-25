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Соболев — лучший игрок РПЛ в марте

25 марта 2021, 11:05

Пресс-служба РПЛ сообщает, что нападающий «Спартака» Александр Соболев признан лучшим игроком лиги по итогам марта.

За Александра проголосовали эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики, представители РПЛ выбрали Джордана Ларссона.

Ранее стало известно, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич признан лучшим наставником лиги по итогам марта.

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Шуnя771
Шуnя771
25 марта в 19:33
Заслужил, доказал...!
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
25 марта в 19:15, ред.
Лучший игрок это Кокорин, благодаря исчезновению которого, появился Антоха Промес) А фиалки теперь пусть сами думают, что с этим дорогостоящим бревном делать
санек002
санек002 ответ RA57 (раскрыть)
25 марта в 18:05
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    25 марта в 17:10
    Заслужил парень.......
    RA57
    RA57
    25 марта в 16:28
    "специалисты"...смешно...
    1 раз обыграли развалившийся краснодар и сразу "лучшие".....
    у народа лучше спросите "специалисты"...
    Night Spirit
    Night Spirit
    25 марта в 16:20
    Ныряет он конечно классно, но в остальном игрок посредственный.
    Байкал-38
    Байкал-38
    25 марта в 14:29
    Павлюченко "Спящий гигант", а Соболев "Падающая башня".
    pomor45
    pomor45
    25 марта в 14:01
    Болельщики правы - Ларссон, конечно, лучше.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    25 марта в 13:26
    Пенальти ещё забить надо, хотя кому я говорю)
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    25 марта в 13:26
    Ну вроде норм выбор. Не знаю, других блистающих.
    swed27
    swed27
    25 марта в 13:09
    Скоро в Европу уедет
    Romkurch
    Romkurch
    25 марта в 12:56
    Наверное, его Ловчев с Мостовым выбирали.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    25 марта в 12:46
    Саша и Джордан молодцы, конечно , но теневым лидером ,всё таки надо считать Промеса . Только благодаря ему они стали лучшими !
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    25 марта в 12:10
    ...и....не в "лучших"...
    quinn-se
    quinn-se
    25 марта в 12:08
    Честно заслужил!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    25 марта в 12:05
    Саша если будет играть без серьезных травм , то все у него получится. Это человек Гол......А пока радостно за него.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    25 марта в 12:03
    Так дзюба с Азмуном все время отгружают " мертвым " командам. И.......?????
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    25 марта в 11:49
    Александр молодец. После длительной травмы сразу заиграл хорошо и результативно
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    25 марта в 11:49, ред.
    А много ли для этого надо ??
    Сыграть 3 матча в Москве...
    Забить Краснодару.....который проиграл матч уже на 1-й минуте...
    Забить Динамо с пенальти...
    Забить 2 пенальти Уралу...который за год в гостях лишь Уфу с 15-го места с пенальти обыграл...))
    И фсё ))....и ты лучший !!!!!!

    Вон Локо...выиграл все 5 весенних игр...а "лучших" игроков нету....
    Наверное пенальти не умеют забивать...)))
    волгодон 2
    волгодон 2
    25 марта в 11:36
    Телевизор пора возвращать с помойки.
    112910415
    112910415
    25 марта в 11:17
    и это радует !
    ermak6848
    ermak6848
    25 марта в 11:17
    Растет Александр.. Молодец!!!
    beefs
    beefs
    25 марта в 11:11
    один из лучших (у каждого свое мнение), как среднее значение пойдет...
    makkie
    makkie
    25 марта в 11:08
    За Александра проголосовали эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики, представители РПЛ выбрали Джордана Ларссона.
    ___________________________

    Двое лучших из Спартака, похвально!
    d_fincher
    d_fincher
    25 марта в 11:08, ред.
    Но в основе все равно будет Артемка. Матч ТВ теперь начал называть его в постах "Король". Вчера Фернандес забил гол, а МАТЧ ТВ пишет: ДЗЮБААА! а этот раз голевая!" - Прикиньте, насколько они там раскручивают зенитовца?
    Ironigor
    Ironigor
    25 марта в 11:07
    Может быть, вполне
    drug01
    drug01
    25 марта в 11:07
    Это очень радует
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