Соболев — лучший игрок РПЛ в марте

Пресс-служба РПЛ сообщает, что нападающий «Спартака» Александр Соболев признан лучшим игроком лиги по итогам марта.
За Александра проголосовали эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики, представители РПЛ выбрали Джордана Ларссона.
Александр Соболев признан лучшим игроком #ТинькоффРПЛ в марте 🔥— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 25, 2021
📊 За Александра проголосовали эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики, представители Российской Премьер-Лиги выбрали Джордана Ларссона#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/vxYuHoqPjD
Ранее стало известно, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич признан лучшим наставником лиги по итогам марта.
1 раз обыграли развалившийся краснодар и сразу "лучшие".....
у народа лучше спросите "специалисты"...
1 раз обыграли развалившийся краснодар и сразу "лучшие".....
у народа лучше спросите "специалисты"...
Сыграть 3 матча в Москве...
Забить Краснодару.....который проиграл матч уже на 1-й минуте...
Забить Динамо с пенальти...
Забить 2 пенальти Уралу...который за год в гостях лишь Уфу с 15-го места с пенальти обыграл...))
И фсё ))....и ты лучший !!!!!!
Вон Локо...выиграл все 5 весенних игр...а "лучших" игроков нету....
Наверное пенальти не умеют забивать...)))
Сыграть 3 матча в Москве...
Забить Краснодару.....который проиграл матч уже на 1-й минуте...
Забить Динамо с пенальти...
Забить 2 пенальти Уралу...который за год в гостях лишь Уфу с 15-го места с пенальти обыграл...))
И фсё ))....и ты лучший !!!!!!
Вон Локо...выиграл все 5 весенних игр...а "лучших" игроков нету....
Наверное пенальти не умеют забивать...)))
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Двое лучших из Спартака, похвально!
___________________________
Двое лучших из Спартака, похвально!