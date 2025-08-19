 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В «Динамо» ответили на вопрос о возможной отставке Карпина

Сортировать
Все комментарии
dynkel
dynkel
вчера в 21:18
Выгонят в шею тренера сборной вот будет смешно.
Vilar
Vilar ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 20:43
Ок, согласен, будем ждать, будем ждать...
CCCP1922
CCCP1922 ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 20:21
Я за Спартак беспокоюсь...
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 19:51
Приветствую, Виктор!!!
Я не защищаю Карпина, а в данном случае, точно, его не оправдываю. Но хочу сказать, что любой тренер, великий или нет, в той или иной степени авантюрист. Карпин не исключение. Ну конечно, он не имел права говорить подобные вещи, это чести ему не делает, и тем самым, он, в определенной степени снимает с себя ответственность. Но сейчас- он ГТ Динамо, а значит, он должен работать, тем более, что руководство ему доверяет, во всяком случае, пока. Пусть доработает до конца положенного срока, а потом припомним ему его слова. Если у него получится воплотить все свои замыслы в жизнь и он займет достойное место, эти слова, никто и не вспомнит...
Когда, В.В.Лобановскому предложили возглавить киевское Динамо в 1974г., он сказал: "Взяться, возьмусь, но ничего не обещаю..."
К.И.Бесков, в 1977г., приняв Спартак, сразу предупредил, что за сезон, он команду не построит. Kак видим, даже грандиозные тренеры, гарантий давать не стали. Другое дело, что Валера не должен был говорить это на камеру. Но, что есть, то есть.
Vilar
Vilar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:58
Виктор, приветствую! Вот Вы всегда защищали его, точнее заступались, как старший товарищ, понимающий трудности, и пытаетесь вселить в нас, коллег по соккеру, надежду, что всё впереди и Вы в него верите, а точнее, очень надеетесь на него, на его знания и умения. Своим ответом он показал, что его стратегия сводится к одному кредо: "На авось!", и плевать он хотел в чаяния болельщиков!
Ев17
Ев17 ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 18:11
плохо то. что он ломает устоявшуюся игровую схему, делая упор на розыгрыш вратарём и защитниками, а игроки не понимают как это, постоянная ротация, не успевают наработать, и вторая беда - собрал всех сбитых лётчиков и из них основу лепит (например, Лепский уж точно лучше Осипенко, но место за любимчиком, а Лепского в аренду). Может через полсезона наладит, но поезд уйдёт
Шуня771
Шуня771
вчера в 16:54
Полный угар от футбола в песках.
Чемпион прошлого сезона - Аль - Иттихад, в большинстве с 25 минуты, не может одолеть Аль Наср..., бронзового призёра..
Мало того, они ещё и пропустили...!
Храневец
Храневец
вчера в 16:15
Я как болельщик ДИНАМО с 50 летним стажем скажу так .Трудно судить о Карпине сейчас ,команду взял далеко не в лучшей форме ,кто ушел ,кто травмирован знаете,не буду конкретизировать .Как о тренере сборной тоже сказать нечего - одни товарняки ! Вот если бы сыграть матчи на отбор ЧЕ ИЛИ ЧМ с какой нибудь Ирландией Венгрией или Словенией те середняками,ФРГ или Испанией не беру ясно было бы так .Тогда бы мы сказали он тренер или эстонскмй пудель !Про его работу в Ростове ничего не скажу -я ДИНАМОВЕЦ !!!!!!
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:15
Ну, пока ещё ПОЧТИ НИГДЕ на российских сайтах нет этой новости, выложу здесь:

"Колумбийский центральный защитник «Галатасарая» Карлос Куэста продолжит карьеру в московском «Спартаке». Данной информацией делится журналист Халук Юрекли. Утверждается, что клубы полностью согласовали трансфер футболиста. В своем сообщении журналист поздравил Куэсту с переходом в «Спартак».

Ранее стало известно о том, что «красно-белые» предложили «Галатасараю» шесть с половиной миллионов евро за Куэсту, который ни разу не появился на поле в текущем сезоне."
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:06, ред.
Приветище, Дружище!!!
Володя, я всё и всех читаю, анализирую, но у меня имеется и моё мнение. С чем-то я соглашаюсь, с чем-то нет, нет ничего абсолютного в этой жизни. Я еще раз говорю, я не делаю из Карпина гения, прекрасно понимаю его плюсы и минусы. НО, на фоне российского отсталого футбола, Карпин- точно не последний тренер. Его достоинства и недостатки я уже написал сегодня на этой странице. Да, после карьериста и недоумка шварца и после невоспитанного чеха, с его оренбуржским вариантом футбола, в Карпине, я вижу тренера способного поменять футбол Динамо, и для этого у меня предостаточно фактов. Другое дело- получится или нет у Карпина, за один сезон построить команду его мечты. Пока, по всему видно, что руководство полностью ему доверяет и это радует...

Вот сегодня, прочёл В.Газзаева, который говорит: вот, мол, я же говорил, что если хотите бороться за чемпионство, приглашать надо тренера чемпиона. Я хочу напомнить Газзаеву, что когда он возглавил Динамо первый раз, то он чемпионом еще не был,ни в одной команде вышки, а после позора от Айнтрахта и вовсе подал в отставку... То-есть, люди пишут просто, чтобы быть на виду, и тем самым мешают человеку работать. Селюк, недавно оскорбил Карпина. Обычный агент, барыга, хапуга, а туда же.
barca200885
barca200885 ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 16:03
Или в Виго уедет, будет там по-гишпански остроумить.
Храневец
Храневец ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 16:02
Запасной аэродром думаю в Эстонии ,а там хрен его знает !
barca200885
barca200885
вчера в 16:01
Карпин ушел из Ростова, но Ростов не ушел из Карпина. Пока Карпин лепит Ростов версии Карпина. Но Динамо М - не Ростов.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:39, ред.
Привет, Витя!
Читаю и вижу, что ты ведёшь БИТВУ за варелика. )
Не могу тебя осудить: ты - давний, СУПЕРдавний) поклонник Динамо Москва и, конечно, вправе надеяться на то, что "скоро всё будет хорошо" и ко всему со стороны болел других клубов, что СЕЙЧАС обсуждается на тему "варелик - Динамо", ты сейчас глух и нем.
Тоже вполне понятная мною твоя позиция.
Просто я, например, уже столько всего об этом "кудрявом чухонском гении футбольной тренерской мысли" написал ранее - брошюру можно издавать! ))
Дай Бог, конечно, чтобы твои ожидания в отношении него в Динамо материализовались, но что-то мне подсказывает... )
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:56
"Он же памятник, кто его посадит?"..
Capral
Capral ответ wvmga54xwxvm (раскрыть)
вчера в 13:46
А я за тебя.)))
wvmga54xwxvm
wvmga54xwxvm ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:45
Я рад за тебя!
Capral
Capral ответ 845jd7nqe3b3 (раскрыть)
вчера в 13:44
Я тоже тебя узнал...)))
845jd7nqe3b3
845jd7nqe3b3 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 13:43
Он и на этом сайте присутствует.
Брулин
Брулин
вчера в 13:36
Валера мастер разводить лохов. Терпите братья-динамовцы. У нас 4 года был актёр разговорного жанра из Белоруссии по имени Витёк.
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 13:31, ред.
Привет, Олег!!!
Если бы ты только знал, как она терроризировала Бориса Николаевича, своими звонками, что Боря, вынужден был прямо, на пленуме ЦК обратиться к её мужу и потребовать повлиять на его супругу!!! Я хорошо это помню, в то время- это открыто транслировали...)))
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:25
Привет Виктор!

За "половина, как минимум, в руководстве КПСС ..." не могу ручаться, но один с пометкой на лысине был! Так тот дальше пошёл, переложил решение вопросов на супругу....
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:21, ред.
Если бы я тебя не уважал, то никогда бы с тобой не общался!!! Речь о другом: не надо торопить события и предвосхищать их. Я приводил неоднократно примеры, даже с Большими тренерами, у которых не всегда и не всё получалось сразу. Карпин- не гений и не топ, но для убогого российского футбола, он- точно не худший.
Ты отлично знаешь, с какой симпатией и Уважением я к тебе отношусь. Но, я против того, чтобы личные антипатии ставить человеку в упрёк.

Что касается приспособленцев, то будем откровенны, как люди, Свято верящие в Идеалы коммунизма: в СССР- половина, как минимум, в руководстве КПСС были приспособленцами, но страна крепла и развивалась!!!
Шуня771
Шуня771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:21
Скромно - мну приходилось по жизни тоже заниматься решением кадровых вопросов, по обеспечению деятельности, в целом, примерно 18 тыс человек...
Я всегда относился крайне негативно к совмещению должностей и сравнивал это с совмещёнными туалетом и ванной в квартире..., и соответственно вытекающим отсюда "бездельем", т.е. "бардаком"!
Шуня771
Шуня771 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 13:14
Приветствую Уважаемый!

"Интересно, а где у Валеры запасной аэродром?"

Самый надёжный аэродром это тугой кошелёк и связи...
У мну есть подозрения, что и то и другое в наличии у Карпина есть...
Можно не переживать за мэтра кожаного мяча и кошелька....))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:12, ред.
Витя, дорогой. Если бы в беседах с тобой я лишь терпел неудачу, ты бы со мной не общался... Это первое.
Второе. Ты - человек творческий, род деятельности твой индивидуальный. Я - руководитель - организатор, как по образованию, так и по роду деятельности. И мне, поверь, знакома тема совмещения должностей и грядущий за этим хозяйственный - ТОТАЛЬНЫЙ бардак.
Карпин - приспособленец. Если бы это было не так, то занимал бы одну должность и Работал как следует, а не был " между е*аных" .
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 13:08
Я не обсуждаю человеческие качества Карпина. Всем известно и давно- что Валера жлоб, это не новость. Но в данном случае, меня больше волнуют его профессиональные качества.
SpaM-10
SpaM-10 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:07
Сергеев это первый парень на деревне, способный показывать себя только в клубах где нет давления.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:05
Если ты не уважаешь меня как собеседника, нечего мне в таком случае задавать вопросы.))) Оставайся при своем мнении. На счет сборной. Когда Карпин успел развалить сборную, если, понятия сборной, в России, фактически не существует? Или Карпин уже успел проиграть какой-то официальный турнир, как некий Флик, которого, действительно турнули из сборной?)))

Глебов никогда личностью не был, но именно у Карпина в Ростове он обратил на себя внимание. А сейчас, за пять игр в чемпионате, Карпин, точно его еще не успел испортить. По поводу Тухеля, я не съезжаю, но только привожу факты его работы в Баварии. А то, что он ездит по стране, так пусть хоть по всему миру, что это значит? Посмотрим, как он сыграет на ЧМ, тогда и поговорим...

Дружище, я давно заметил, что ты не любишь проигрывать, но признай, что в многочисленных беседах со мной- ты неоднократно терпел неудачу... А если Карпин провалится в Динамо, мой авторитет на Соккере, от этого, точно не пострадает, уверяю тебя...)))
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:03
Вот смотришь на В.Г. когда он отвечает на вопросы СМИ, то возн кает вопрос: А нормален ли этот человек? Полное впечатление того, что он избрал способ общения с окружающим миром под названием "Ёжик": свернуться в клубок и иглы наружу.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 