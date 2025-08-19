В «Динамо» ответили на вопрос о возможной отставке Карпина

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, возможна ли отставка Валерия Карпина до паузы на матчи сборных.
Прошло только семь матчей. Контракт с тренером заключен не на семь игр.
У Карпина есть жизненная позиция и название ей - хитрый дурак. Эту роль играют люди, которые занимают смежные должности и по итогу работы, не отвечают за результат ни на одной из них. Кто спросит за результат по сборной, где куча идиотов из родного отечества не может выиграть у Узбеков и Таджиков ? Никто. Почему ? Ну человек же занят, он ведь ещё Ростов на горбу тащит! Та же песня про Ростов... Удобно ? Канеш. удобно. Зарплата и там и там, а делов - ноль.
Не смотришь ты АПЛ, а зря. Там Тухель по стране ездит и старается на каждый матч топов поглядеть с трибуны - человек тренером сборной работает. Подчеркну - Работает, а не Числится. Разница ясна ?
