ГлавнаяНовости

Верратти не сыграет против «Баварии»

вчера, 21:27
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария13.04.2021 в 22:00 Не начался

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти получил положительный результат теста на коронавирус.

Таким образом, итальянец пропустит игру чемпионата Франции против «Лилля» и первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Ранее стало известно, что поединок против парижан пропустит из-за травмы форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

Все новости
ОфициальноВторой тест Зелински на наличие COVID-19 дал отрицательный результат
Вчера, 13:40 Комментарии2
ОфициальноБонуччи заразился коронавирусом
01 апреля Комментарии6
Официально«Реал» рассказал о травме Рамоса
01 апреля Комментарии8
Артур может пропустить туринское дерби
01 апреля Комментарии1
Де Врей вылечился от коронавируса
01 апреля Комментарии1
Пике вернулся к тренировкам «Барселоны» после травмы
31 марта Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Nazi
Nazi
вчера в 22:15
Ну вот, не может Париж сыграть в полном составе уже годы как :)

Проклятье какое то.. А главное, этот долбанный вирус поймал самый нужный игрок.

Теперь шансы 20% против 80%, если не меньше..
allemz
allemz ответ Сварожич (раскрыть)
вчера в 21:35
Верратти ключевой игрок, через которого идет игра, теперь у парижан меньше креатива на поле. Неймаридзе в соло не вытащит, в опеку к нему двух разрушителей поставят и пиши-пропало. А Мбаппе слишком тупой, чтобы что-то придумать.
Сварожич
Сварожич
вчера в 21:29
Ну прямо это фора для Баварии....:))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100