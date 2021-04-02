Верратти не сыграет против «Баварии»

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти получил положительный результат теста на коронавирус.
Таким образом, итальянец пропустит игру чемпионата Франции против «Лилля» и первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
Ранее стало известно, что поединок против парижан пропустит из-за травмы форвард «Баварии» Роберт Левандовски.
Проклятье какое то.. А главное, этот долбанный вирус поймал самый нужный игрок.
Теперь шансы 20% против 80%, если не меньше..
Проклятье какое то.. А главное, этот долбанный вирус поймал самый нужный игрок.
Теперь шансы 20% против 80%, если не меньше..