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«Реал» рассказал о травме Рамоса

01 апреля 2021, 15:44

«Реал» рассказал о характере травмы защитника и капитана команды Серхио Рамоса.

У игрока диагностирована травма внутренней части икроножных мышц левой ноги.

О сроках восстановления пока не сообщается.

Напомним, что Рамос сыграл за сборную Испании в квалификации к ЧМ-2022 в матче с Косово (3:1).

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
01 апреля в 20:05
Этот сезон просто катастрофа по травмам.
Зидану и компании не позавидуешь.
Hamman
Hamman
01 апреля в 18:33
Здоровья капитан!
Очень хочется надеяться что травма не серьезная...
Накир
Накир
01 апреля в 16:53
Травма это всегда очень не вовремя...
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
01 апреля в 16:23
надеюсь Начо достойно подменит, а капитану здоровья!
beefs
beefs
01 апреля в 16:15
скорейшего выздоровления, не сачкуй...
mihaluch
mihaluch
01 апреля в 16:10
Если сыграл значит ушиб.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
01 апреля в 16:03
Как сказать, если радрыв мышцы, то не менее двух месяцев
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 апреля в 15:52
Травма не очень сильная,скоро будет играть
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