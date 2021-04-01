«Реал» рассказал о травме Рамоса

«Реал» рассказал о характере травмы защитника и капитана команды Серхио Рамоса.
У игрока диагностирована травма внутренней части икроножных мышц левой ноги.
О сроках восстановления пока не сообщается.
Parte médico de Sergio Ramos.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 1, 2021
Напомним, что Рамос сыграл за сборную Испании в квалификации к ЧМ-2022 в матче с Косово (3:1).
Зидану и компании не позавидуешь.
Зидану и компании не позавидуешь.
Очень хочется надеяться что травма не серьезная...
Очень хочется надеяться что травма не серьезная...