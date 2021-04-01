«Реал» рассказал о травме Рамоса

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01 апреля 2021, 15:44

«Реал» рассказал о характере травмы защитника и капитана команды .

У игрока диагностирована травма внутренней части икроножных мышц левой ноги.

О сроках восстановления пока не сообщается.

Parte médico de Sergio Ramos.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 1, 2021