Беллингхэм вошёл в топ самых молодых иностранцев, забивавших в Бундеслиге

«Боруссия Дортмунд» обыграла «Штутгарт» в матче 28-го тура Бундеслиги. На 47-й минуте голом отметился полузащитник дортмундцев .

Таким образом, Джуд (17 лет, 285 дней) стал четвертым в списке самых молодых иностранных игроков, забивших гол в Бундеслиге. На первом месте — Нури Шахин (17 лет, 82 дня), второй — Кристиан Пулишич (17 лет, 212 дней), третий — Ибрахим Танко (17 лет, 250 дней).

Отмечается, что каждый из пяти самых молодых легионеров, забивших гол в Бундеслиге, играл за «Боруссию» Д.

