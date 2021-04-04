«Челси» установил антирекорд в матче с «Вест Бромвичем»

«Челси» на своем поле проиграл «Вест Бромвичу» в матче 30-го тура АПЛ (2:5).
Таким образом, лондонский клуб потерпел самое крупное домашнее поражение с момента основания АПЛ в 1992 году.
До матча с «Вест Бромвичем» самое крупное домашнее поражение «Челси» было нанесено в октябре 1995 года, когда их обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1.
Ну вообще-то поражение 1:4 в октябре-95 Челси потерпел в матче с МЮ, а не с МС.
Ну вообще-то поражение 1:4 в октябре-95 Челси потерпел в матче с МЮ, а не с МС.