«Челси» установил антирекорд в матче с «Вест Бромвичем»

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вчера, 09:09

«Челси» на своем поле проиграл «Вест Бромвичу» в матче 30-го тура АПЛ (2:5).

Таким образом, лондонский клуб потерпел самое крупное домашнее поражение с момента основания АПЛ в 1992 году.

До матча с «Вест Бромвичем» самое крупное домашнее поражение «Челси» было нанесено в октябре 1995 года, когда их обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1.