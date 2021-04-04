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«Челси» установил антирекорд в матче с «Вест Бромвичем»

вчера, 09:09
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 5Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичМатч завершен

«Челси» на своем поле проиграл «Вест Бромвичу» в матче 30-го тура АПЛ (2:5).

Таким образом, лондонский клуб потерпел самое крупное домашнее поражение с момента основания АПЛ в 1992 году.

До матча с «Вест Бромвичем» самое крупное домашнее поражение «Челси» было нанесено в октябре 1995 года, когда их обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1.

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Все комментарии
Ekkimukk
Ekkimukk ответ SpartakАдекват (раскрыть)
вчера в 14:59, ред.
Все верно. Спасибо, исправили.
SpartakАдекват
SpartakАдекват
вчера в 13:36, ред.
***До матча с «Вест Бромвичем» самое крупное домашнее поражение «Челси» было нанесено в октябре 1995 года, когда их обыграл «Манчестер Сити» со счетом 4:1.***

Ну вообще-то поражение 1:4 в октябре-95 Челси потерпел в матче с МЮ, а не с МС.
Baggio R.
Baggio R. ответ azkan (раскрыть)
вчера в 11:06
Возраст никак не связан с рекордами, если только не рекорды по возрасту
azkan
azkan ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 10:59
Правильно конечно и попахивает занудством. Может собеседник хотел сказать про возраст игроков, а не клуба?
galem72
galem72
вчера в 10:35
Это хорошо.
idres
idres
вчера в 10:10
Ну что тут уже ничего не поделать
SHMEL
SHMEL
вчера в 09:42
Очередное печальное событие в стане Челси.
Baggio R.
Baggio R. ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:37
"Молодой клуб" был основан в 1905 году)
Mangur
Mangur
вчера в 09:19
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 09:18
    У Челси антирекордов больше рекордов.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 09:15
    Эпический залет Тухеля.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 09:13, ред.
    Челси клуб "молодой", так что рекорды и антирекорды будет обновлять ещё не раз!
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