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Ковачич пропустит матч полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» из-за травмы

26 апреля 2021, 17:12
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что полузащитник Матео Ковачич не поможет лондонскому клубу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала».

На данный момент у нас небольшие проблемы из-за травмы Матео. Надеюсь, он сможет вернуться в строй к игре с «Фулхэмом», но он ещё не тренировался с командой, поэтому, думаю, что ко вторнику, к сожалению, он не успеет восстановиться. Он был очень счастлив возможности сыграть против бывших партнеров по команде, и это очень важный игрок для нас.

Он мог бы серьезно помочь нам в последних играх с «Брайтоном» и «Вест Хэмом», учитывая его технику и скоростные рывки с мячом, но ситуация обстоит таким вот образом. Команда проделывает отличную работу, и мы должны продолжать работать.

Напомним, что Ковачич выступал за «Реал» с 2015 по 2018 год, трижды побеждав с мадридским клубом в Лиге чемпионов.

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VeniaminS
VeniaminS
26 апреля в 18:07
Есть же другие полузащитники.
Ironigor
Ironigor
26 апреля в 17:18
Ничего страшного не произойдёт.
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