Ковачич пропустит матч полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» из-за травмы

Главный тренер «Челси» сообщил, что полузащитник не поможет лондонскому клубу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала».

На данный момент у нас небольшие проблемы из-за травмы Матео. Надеюсь, он сможет вернуться в строй к игре с «Фулхэмом», но он ещё не тренировался с командой, поэтому, думаю, что ко вторнику, к сожалению, он не успеет восстановиться. Он был очень счастлив возможности сыграть против бывших партнеров по команде, и это очень важный игрок для нас.

Он мог бы серьезно помочь нам в последних играх с «Брайтоном» и «Вест Хэмом», учитывая его технику и скоростные рывки с мячом, но ситуация обстоит таким вот образом. Команда проделывает отличную работу, и мы должны продолжать работать.