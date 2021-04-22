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Футболистам Бундеслиги в мае будет запрещено покидать базы своих клубов

22 апреля 2021, 13:17

Руководство Бундеслиги хочет обезопасить клубы от коронавируса, чтобы в сроки завершить сезон.

С 12 мая все футболисты будут изолированы от внешнего мира и будут жить только на клубных базах. Это касается и клубов, которые выступают в низших лигах.

С 3 мая же игрокам нельзя будет выходить из дома. Разумеется, что поход на тренировки и официальные матчи будет являться исключением. 34-й тур чемпионата Германии состоится 22 мая.

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Все комментарии
Palex
Palex ответ Союзник противников (раскрыть)
22 апреля в 18:48
Ты это серьёзно?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 апреля в 15:50
Так раньше Спартак наказывали!🤣🤣🤣
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 13:58
Докатились до арбайтлагеря...А что,опыт богатый имеется.Дальше есть ШТАЛАГ,да и КЦ сгодится.А у нас в недемократической России,"изнывающей под гнётом "путинского режима" гуляют все ,везде и всегда.
Любите Родину,либерасты!
112910415
112910415
22 апреля в 13:57
зараза никуда не ушла
больше того , ...
sv_1969
sv_1969
22 апреля в 13:51
Наверное это так надо
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 13:48, ред.
РУКОВОДСТВО БУНДЕСЛИГИ ПОПРОСИЛИ ПОМОЩИ В ОХРАНЕ ФУТБОЛЬНЫХ БАЗ .
ЭТИ ТРОЕ ОБЕЩАЛИ ПОМОЧЬ !!!
Эдмон
Эдмон
22 апреля в 13:47
Кругом запреты,одни запреты
shlomo
shlomo
22 апреля в 13:28
Ну с немчурой не забалуешь...
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 13:18
Ну раз решили, значит так тому и быть.
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