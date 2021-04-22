Футболистам Бундеслиги в мае будет запрещено покидать базы своих клубов

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22 апреля 2021, 13:17

Руководство Бундеслиги хочет обезопасить клубы от коронавируса, чтобы в сроки завершить сезон.

С 12 мая все футболисты будут изолированы от внешнего мира и будут жить только на клубных базах. Это касается и клубов, которые выступают в низших лигах.

С 3 мая же игрокам нельзя будет выходить из дома. Разумеется, что поход на тренировки и официальные матчи будет являться исключением. 34-й тур чемпионата Германии состоится 22 мая.