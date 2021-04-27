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В «Химках» прокомментировали слухи об интересе к Пиняеву и Соколову

27 апреля 2021, 23:20

Министр спорта Московской области Роман Терюшков отреагировал на слухи об интересе «Химок» к футболистам «Чертаново» Сергею Пиняеву и Артёму Соколову.

С трансферными целями определимся к концу сезона, после игры с «Сочи», сейчас переговоры не ведутся, но Пиняев и Соколов — однозначно перспективные игроки с хорошим потенциалом. В наших интересах усилить и сохранить нынешний состав к следующему сезону, но всё будет зависеть от игроков, от их запросов и наших возможностей.

Будет ли тренировать Игорь Черевченко команду в следующем сезоне? Пока у нас других кандидатур нет, у нас действующий контракт, мы не хотим расставаться. Черевченко, думаю, занимает такую же позицию.

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Все комментарии
beefs
beefs
27 апреля в 23:26
Нормальный подход к формированию команды...
STVA 1
STVA 1
27 апреля в 23:25
Все доходчиво объяснил
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