В «Химках» прокомментировали слухи об интересе к Пиняеву и Соколову

Министр спорта Московской области Роман Терюшков отреагировал на слухи об интересе «Химок» к футболистам «Чертаново» и .

С трансферными целями определимся к концу сезона, после игры с «Сочи», сейчас переговоры не ведутся, но Пиняев и Соколов — однозначно перспективные игроки с хорошим потенциалом. В наших интересах усилить и сохранить нынешний состав к следующему сезону, но всё будет зависеть от игроков, от их запросов и наших возможностей.

Будет ли тренировать Игорь Черевченко команду в следующем сезоне? Пока у нас других кандидатур нет, у нас действующий контракт, мы не хотим расставаться. Черевченко, думаю, занимает такую же позицию.