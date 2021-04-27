Нападающий «Чертаново» Пиняев может перейти в «Химки»

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев может перебраться в «Химки».
Как сообщается, подмосковный клуб проявляет интерес к Пиняеву и Артёму Соколову. «Химки» уже вступили в переговоры с футболистами.
Отмечается, что «Химки» являются не единственным клубом, который заинтересован в переходе игроков. На Пиняева и Соколова претендуют ещё несколько команд РПЛ.
Напомним, что Пиняев является самым молодым автором забитого мяча в истории ФНЛ.
Это вопрос скорее к вороватым менеджерам. Даже стадионы к ЧМ не могли нормально построить. В Калининграде подушка стадиона до сих пор едет, а это основа, ее теперь и не поправишь. В Питере 95% гидроизоляции нужно переделывать, сейчас переделывают. И кто так накосячил? Ноунейм? Нет, "Трансстрой" Дерипаски, однако они же строят огромные кварталы по СНИПам. Значит, чувствовали безнаказанность. В Мордовии вообще непонятно зачем стадион строили. Сначала туда "Тамбов" отправили, а какие болельщики будут за 300 км ездить болеть за команду, идущую на банкротство? Теперь вообще будет чахнуть. А ведь огромные деньги регионов на их поддержку нужно тратить.
Это вопрос скорее к вороватым менеджерам. Даже стадионы к ЧМ не могли нормально построить. В Калининграде подушка стадиона до сих пор едет, а это основа, ее теперь и не поправишь. В Питере 95% гидроизоляции нужно переделывать, сейчас переделывают. И кто так накосячил? Ноунейм? Нет, "Трансстрой" Дерипаски, однако они же строят огромные кварталы по СНИПам. Значит, чувствовали безнаказанность. В Мордовии вообще непонятно зачем стадион строили. Сначала туда "Тамбов" отправили, а какие болельщики будут за 300 км ездить болеть за команду, идущую на банкротство? Теперь вообще будет чахнуть. А ведь огромные деньги регионов на их поддержку нужно тратить.