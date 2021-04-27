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Нападающий «Чертаново» Пиняев может перейти в «Химки»

27 апреля 2021, 20:55

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев может перебраться в «Химки».

Как сообщается, подмосковный клуб проявляет интерес к Пиняеву и Артёму Соколову. «Химки» уже вступили в переговоры с футболистами.

Отмечается, что «Химки» являются не единственным клубом, который заинтересован в переходе игроков. На Пиняева и Соколова претендуют ещё несколько команд РПЛ.

Напомним, что Пиняев является самым молодым автором забитого мяча в истории ФНЛ.

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В «Химках» прокомментировали слухи об интересе к Пиняеву и Соколову
27 апреля Комментарии2
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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pioner1987 (раскрыть)
вчера в 12:50
Если Ловрен имел в виду себя, то явно погорячился, отнёсся себя к ТОП. ТОП на этой позиции от Чорлууа и Жиго. Всё
pioner1987
pioner1987 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:11
Как показывают игры наших клубов в еврокубках, то наш футбол даже и близко не силовой он скорее связан со спортивной ходьбой. Кажется Ловрен сказал, что в нашем чемпионате игроки из топ лиг теряют навыки, потому что они здесь не нужны (ну как-то так вроде)
zly43rus
zly43rus ответ Старый Маразматик (раскрыть)
вчера в 10:16
он каждый год ездит. У чертаново с мю договоренность, что с 18 лет они себе его забирают..что-то типо того
Брулин
Брулин
27 апреля в 23:05
Ну Чертаново они не смогли помочь в этом сезоне, команда на самом дне
Igo0rek
Igo0rek ответ Старый Маразматик (раскрыть)
27 апреля в 22:24
Он самый
Ислам0926
Ислам0926
27 апреля в 22:07
Ему лучше перебраться в Ростов или в Уфу там любят раскручивать молодых талантов
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
27 апреля в 21:42
"Парадокс, особенно с учетом того, что фонд зарплаты десятки миллионов евро, а на поле пару миллионов найти не могут"

Это вопрос скорее к вороватым менеджерам. Даже стадионы к ЧМ не могли нормально построить. В Калининграде подушка стадиона до сих пор едет, а это основа, ее теперь и не поправишь. В Питере 95% гидроизоляции нужно переделывать, сейчас переделывают. И кто так накосячил? Ноунейм? Нет, "Трансстрой" Дерипаски, однако они же строят огромные кварталы по СНИПам. Значит, чувствовали безнаказанность. В Мордовии вообще непонятно зачем стадион строили. Сначала туда "Тамбов" отправили, а какие болельщики будут за 300 км ездить болеть за команду, идущую на банкротство? Теперь вообще будет чахнуть. А ведь огромные деньги регионов на их поддержку нужно тратить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
27 апреля в 21:32
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    27 апреля в 21:26
    Футбол диктуется условиями. У нас плохие поля все еще - несмотря на огромные вложения денег. Весной даже на "Газпром-Арене" поле ненадлежащего качества для техничного футбола. А уж про многие другие клубы нет смысла говорить, тот же "Рубин" вообще не играет на основном стадионе. У нас банально не может быть техничного футбола.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    27 апреля в 21:23, ред.
    В принципе, для него это неплохой шаг. Опыт РПЛ получит. Но для "Чертаново" непонятно, вроде столько говорили о нем, про МЮ рассказывали... А теперь пару лямов за него максимум?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ pioner1987 (раскрыть)
    27 апреля в 21:21
    Соглашусь, но у нас в РПЛ футбол несколько иной, менее техничный и более силовой.
    STVA 1
    STVA 1
    27 апреля в 21:16
    Чертаново наверное самый удачный клуб по выращиванию игроков!
    pioner1987
    pioner1987 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    27 апреля в 21:12
    я не ставлю Пиняева и Месси в одну линию, но скажи разве Месси качок? И разве ему его хлипковатость как-то мешает добиваться высоких целей?
    drug01
    drug01
    27 апреля в 21:06
    Чертаново много даёт игроков
    Старый Маразматик
    Старый Маразматик
    27 апреля в 21:01
    А не Пиняев ли ездил на практику в МЮ?
    cska1948
    cska1948
    27 апреля в 21:00
    Если может, то пусть переходит! Таможня дает добро!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    27 апреля в 20:59
    Ну вот,растёт парень!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    27 апреля в 20:58
    Пиняеву уже 16, он очень приличный игрок, но весьма хлипковат, физически слаб. Подкачаться ему надо.
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