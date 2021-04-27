Нападающий «Чертаново» Пиняев может перейти в «Химки»

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27 апреля 2021, 20:55

Нападающий «Чертаново» может перебраться в «Химки».

Как сообщается, подмосковный клуб проявляет интерес к Пиняеву и . «Химки» уже вступили в переговоры с футболистами.

Отмечается, что «Химки» являются не единственным клубом, который заинтересован в переходе игроков. На Пиняева и Соколова претендуют ещё несколько команд РПЛ .