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«Валенсия» и «Арсенал» заинтересованы в трансфере Азмуна

27 апреля 2021, 20:18

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун продолжает привлекать внимание европейских клубов.

Как сообщается, серьезный интерес к иранцу проявляет «Валенсия». Испанская команда имеет проблемы с финансами, поэтому трансфер Азмуна будет зависеть от ухода Максимилиано Гомеса, которого «Валенсия» рассчитывает продать за 25 млн евро. Испанский клуб будет готов предложить «Зениту» за переход Азмуна около 20 млн евро.

Отмечается, что ещё одним заинтересованным в услугах нападающего клубом является лондонский «Арсенал».

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27 апреля Комментарии2
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Все комментарии
Sergo_ural
Sergo_ural
вчера в 14:06
Скоко уже им интересуются , а он до сих пор за Зенит играет. Где ему такие бабки платить будут? Разве что если он серьезно в ЕК поиграть, тода можно.
1_DEIVID
1_DEIVID ответ mag57 (раскрыть)
вчера в 03:32
Всё верно, го... и ге. играют в Питере.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 02:13
Это слухи от агента.
Evilhuman
Evilhuman
27 апреля в 23:55
Не стоит его продавать, да ещё и за эту сумму, равноценную замену, за такую стоимость будет не найти
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
27 апреля в 23:17
Кроенке совсем поехал, если собирается подписать игрока без амбиций, который лет пять не прогрессирует. Впрочем, с него станется.

При Бердыеве в "Рубине" Азмун лучше играл, чем последние N лет. Все, что нужно о нем знать приличным клубам.
Leha-ha50
Leha-ha50
27 апреля в 22:54, ред.
А Азмун туда пойдет??? Ни один , ни другой в ЛЧ не попадут, да и ЛЕ тоже уплыла. Так что Азмуну стоит подумать , а есть ли смысл идти в заурядные клубы??? Я думаю, что будут еще предложения и от клубов посолиднее, чем эти два. Да и захочет ли Зенит продавать парня, Дзюба то не вечен.
Будет ТО , будут новости. Ждемс.
Всем здоровья.
mag57
mag57 ответ 1_DEIVID (раскрыть)
27 апреля в 22:41
го...и ге.. играют в ту...
Азмун лидер по голам и обводкам..
Зенит -Чемпион!!! (третий раз подряд + КР и СКР)
mag57
mag57 ответ протон1 (раскрыть)
27 апреля в 22:37
Согласен. Как только кто то заиграет то сразу продавать,а потом опять тухляк в рпл...
протон1
протон1 ответ youtomee (раскрыть)
27 апреля в 22:32
нужно предложить ему новые условия. повысить зарплату. стимулировать. дать возможность гражданства. дать квартиру. дать субсидии льготы . и тп. но не отпускать. а что так в сша дипломатов вербуют ведь. дают квартиры. гражд. а потом свое толкуют.
SHMEL258
SHMEL258
27 апреля в 22:22
Наверное пора парня отпустить, а то скиснет.
Шуnя771
Шуnя771
27 апреля в 21:54
Зениту деньги нужны?)

Правильно...

Будет играть в Зените!
youtomee
youtomee ответ протон1 (раскрыть)
27 апреля в 21:19
а если игрок хочет уйти, что его к батарее пристегнуть?) если его насильно держать, то он уже не будет играть как надо, к тому же деньжат можно за него выручить
nikoladolgov
nikoladolgov
27 апреля в 21:17
А Арсенал и Валенсия в курсе ?
Ironigor
Ironigor
27 апреля в 21:12
КТО-ТО, ГДЕ-ТО, МОЖЕТ БЫТЬ , А ВДРУГ !!!
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
27 апреля в 21:10, ред.
Пожалуй первая внятная экранизация принципа предоплаты)...
за
за ответ 1_DEIVID (раскрыть)
27 апреля в 21:06
своя рука - владыка?! )))
particular
particular ответ За адекватность (раскрыть)
27 апреля в 21:04
Нетленка, о достопочтенный 👍
Во всяком случае, фрагмент показательней различных вебинаров, круглых столов и форумов в Давосе 😅️
протон1
протон1
27 апреля в 21:03, ред.
Нельзя отпускать футболиста если он хорошо играет. В России вот привыкли отпускать. Ай да пусть играет. Ведь типа мечта его была играть там. отпускать нельзя. Эти стериотипы мешают футболу РФ. Сколько уже отпустили и в итоге чемпионат ослабевает.
за
за ответ zooveterinar (раскрыть)
27 апреля в 21:02
не, на бумаге задарма только Зенит сам покупает пачками игроков, а потом чемоданами компенсирует.
За адекватность
За адекватность ответ particular (раскрыть)
27 апреля в 20:58
Приветствую уважаемый!
zooveterinar
zooveterinar
27 апреля в 20:58
По дешовке можно и приобрести!!!
Ironigor
Ironigor ответ за (раскрыть)
27 апреля в 20:56
После ухода Азмуна, про Артемия можно будет забыть!!!
Ironigor
Ironigor
27 апреля в 20:54
Зенит не будет доволен тем что предлагают за Азмуна , двадцать лямов маловато будет !!!
particular
particular
27 апреля в 20:50
Очевидно, что Зенит не склонен решать чьи-то проблемы в нападении за счёт своих финансовых интересов 🤔 Желающим предоставят соответствующий прайс 😉
1_DEIVID
1_DEIVID ответ за (раскрыть)
27 апреля в 20:47
Полностью на руке сосредоточится.
ermak6848
ermak6848
27 апреля в 20:44
Сердан - Хороший футболист.
Вряд ли фк Зенит его отпустит...
1_DEIVID
1_DEIVID
27 апреля в 20:39
Валенсия нынче не богата, что бы за го... 25 млн. платить.
за
за
27 апреля в 20:39
А как же Артемий без такого партнера?
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
27 апреля в 20:37
Дзюба не отпустит)
nikoladolgov
nikoladolgov
27 апреля в 20:34
Ясеньпень , бежать надо из Зенита , чтоб не быть мальчиками для битья в Европе....
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