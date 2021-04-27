«Валенсия» и «Арсенал» заинтересованы в трансфере Азмуна

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун продолжает привлекать внимание европейских клубов.
Как сообщается, серьезный интерес к иранцу проявляет «Валенсия». Испанская команда имеет проблемы с финансами, поэтому трансфер Азмуна будет зависеть от ухода Максимилиано Гомеса, которого «Валенсия» рассчитывает продать за 25 млн евро. Испанский клуб будет готов предложить «Зениту» за переход Азмуна около 20 млн евро.
Отмечается, что ещё одним заинтересованным в услугах нападающего клубом является лондонский «Арсенал».