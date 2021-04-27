«Валенсия» и «Арсенал» заинтересованы в трансфере Азмуна

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27 апреля 2021, 20:18

Нападающий «Зенита» продолжает привлекать внимание европейских клубов.

Как сообщается, серьезный интерес к иранцу проявляет «Валенсия». Испанская команда имеет проблемы с финансами, поэтому трансфер Азмуна будет зависеть от ухода , которого «Валенсия» рассчитывает продать за 25 млн евро. Испанский клуб будет готов предложить «Зениту» за переход Азмуна около 20 млн евро.

Отмечается, что ещё одним заинтересованным в услугах нападающего клубом является лондонский «Арсенал».