Хвича нарасхват. Уже 10 клубов проявили интерес к Кварацхелии

1619515191

вчера, 12:19

«Рубин» устраивает аукцион.

В матче 26-го тура против «Урала» Хвича Кварацхелия повредил мышцы левого бедра и выбыл из строя на несколько недель. Это значит, что велик шанс больше не увидеть грузинского вингера в футболке «Рубина», который без Хвичи и Макарова проиграл «Краснодару», показав крайне бледную игру в атаке. Велика вероятность, что летом Кварацхелия сменит команду и чемпионат. «Соккер.ру» насчитал уже 10 интересующихся им клубов. Сам Хвича уверяет, что слухи на него никак не влияют:

С детства я болел за «Реал Мадрид». Но мечтаю больше выиграть Лигу чемпионов, чем перейти в какой-то конкретный клуб. Как реагирую на слухи? Я об этом не думаю, честно. Сейчас каждый день все мысли о будущих играх за «Рубин» — каждая из них важнее. Думаю больше о том, что будет в недалёком будущем. Остальное мне неинтересно. Иногда в раздевалке партнёры говорят об этом, а я сам специально не слушаю.

В списке интересующихся нет абсолютных «трамплинов»

Еще осенью в Италии обсуждали интерес к вингеру «Рубина» со стороны «Удинезе», «Сассуоло» и «Торино», но сейчас команды такого пошиба уже вышли из чата. Во-первых, подтянулись тяжеловесы, с которыми трудно соперничать. Во-вторых, ажиотаж вокруг Хвичи способствует росту его стоимости. Еще в начале года генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов признался, что 10 миллионов евро — смешная цена за Кварацхелию.

Казанцы могут даже не отвечать на предложения ниже 15 миллионов евро, считая их оскорбительными. А с учетом количества (и качества) интересующихся, «Рубин» может рассчитывать на все 20 миллионов. Впрочем, сумма отступных может варьироваться в зависимости от прописанных бонусов за успешные выступления или процента от следующей перепродажи.

Хвича — молодой и прогрессирующий игрок, поэтому «Рубин» вправе рассчитывать на будущие выгоды. Это одновременно усложняет и упрощает трансфер: с одной стороны, придется обсуждать с покупателями много дополнительных пунктов, защищающих интересы «Рубина», зато сумма выкупа не будет космической для команд из топ-чемпионатов. Тем более что абсолютных «трамплинов» в числе претендентов нет, хотя вполне вероятно, что условный «Ювентус» в случае покупки Кварацхелии отправит его в аренду в условный же «Сассуоло».

«Интер», «Наполи», «Аталанта»

Пока что большинство появившихся на страницах СМИ претендентов на Кварацхелию представляют Серию A. О заинтересованности этих трех клубов писали одной строкой, без подробностей. Выделил бы «Аталанту», которая внимательнейшим образом следит за рынком Восточной Европы, о чем свидетельствует наличие в составе россиянина Алексея Миранчука, украинцев Малиновского и Коваленко. Почему бы не добавить в эту компанию техничного грузина?

«Боруссия Дортмунд», «Бавария»

В «Баварии» Кварацхелию знают уже давно, по словам агента Мамуки Джугели, мюнхенцы хотели подписать Хвичу, когда ему было еще 17 лет, причем юный футболист лично встречался со спортивным директором немецкого суперклуба Хасаном Салихамиджичем. Тогда до заключения контракта дело не дошло, но прогресс вингера в РПЛ наверняка был замечен селекционным отделом мюнхенцев. В «Баварии» дают шанс молодым футболистам, так почему бы Хвиче не стать конкурентом Сане, Гнабри и Комана?

Что касается дортмундской «Боруссии», то тяга этого клуба к развитию талантов известна. У «шмелей» в составе всегда полно развитых и развивающихся футболистов: Санчо, Холанд, Рейна, Беллингхэм, Мукоко, Рейньер… «Боруссия» является условным трамплином перед переходом в абсолютный топ-клуб, это отличное место, чтобы начать карьеру в топ-чемпионате. Дортмундцы присылали скаутов на матчи «Рубина» и сборной Грузии, они владеют детальной информацией о Кварацхелии.

«Аякс»

Пару недель назад появилась новость о том, что агент Хвичи проведет встречу со спортивным директором «Аякса» Марком Овермарсом. Последний поспешил опровергнуть эту информацию и подчеркнул, что интереса к Кварацхелии нет и переговоры с «Рубином» не ведутся. Впрочем, амстердамцы — знатные шифровщики, не далее как этой зимой опровергали переход Квинси Промеса в «Спартак» даже после того, как футболист попрощался с партнерами. «Аякс» наравне с «Боруссией» и «Монако» видится верным с точки зрения планомерного развития карьеры следующим шагом.

«Монако»

И да, монегаски тоже знают о Кварацхелии, поэтому рассматривают возможность его подписания. «Монако» запрашивал у «Рубина» информацию о футболисте и его трансфере. Это формальная процедура, но важен сам факт.

«Лидс»

Среди интересующихся Хвичей нет ни одного испанского клуба, что удивительно, ведь Ла Лига идеально подходит грузину по стилю, зато обнаружился представитель АПЛ . Марсело Бьелса бессонными ночами смотрит терабайты футбола, наверняка ему на глаза попадался и Кварацхелия, который способен произвести впечатление даже на такого искушенного тренера. Спортивный директор «Лидса» Виктор Орта уже встречался с представителями футболиста, но переезд на Туманный Альбион маловероятен. Во-первых, Хвиче рановато погружаться в рубку АПЛ , во-вторых, могут возникнуть проблемы с разрешением на работу в Англии. Подписать контракт и скитаться по арендам — плохой план.

«Милан» и «Ювентус»

«На бумаге» эти клубы являются фаворитами в борьбе за Хвичу. Подчеркну — на сегодняшний день, потому что в таких делах ситуация может поменяться в считанные часы. Переговоры с «Миланом» и «Ювентусом» подтверждал Нобель Арустамян, причем «россонери» даже якобы опережали «бьянконери» благодаря участию Кахи Каладзе. Но и «Юве» не сдается: «старая синьора» готова потратить на трансфер Хвичи 20 миллионов евро в случае попадания в Лигу чемпионов. В Турин фаната «Реала» и Роналду будет несложно заманить при условии, что сам Криштиану останется.