«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» в матче очередного тура АПЛ .

Голкипер «красных» Алиссон совершил 6 сейвов в этом поединке. Это личный рекорд бразильца в данном турнире, если брать в расчет игры, в которых вратарь не пропускал.

