Лукаку никогда не забивал в ворота «Ювентуса»

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14 мая 2021, 22:21

«Интер» встретится с «Ювентусом» в матче 37-го тура Серии А.

Нападающий миланского клуба никогда не забивал в ворота «Ювентуса». Бельгиец провёл против «бьянконери» 5 матчей, 4 из которых в составе «Интера» (в 2018 году Ромелу играл против «Ювентуса» за «Манчестер Юнайтед»), однако не сумел поразить ворота туринского клуба.

Стоит отметить, что Лукаку лишь раз в своей карьере побеждал «Ювентус». Это произошло в январе этого года, когда «Интер» обыграл «бьянконери» в Серии А со счётом 2:0.