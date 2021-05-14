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Лукаку никогда не забивал в ворота «Ювентуса»

14 мая 2021, 22:21
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Интер» встретится с «Ювентусом» в матче 37-го тура Серии А.

Нападающий миланского клуба Ромелу Лукаку никогда не забивал в ворота «Ювентуса». Бельгиец провёл против «бьянконери» 5 матчей, 4 из которых в составе «Интера» (в 2018 году Ромелу играл против «Ювентуса» за «Манчестер Юнайтед»), однако не сумел поразить ворота туринского клуба.

Стоит отметить, что Лукаку лишь раз в своей карьере побеждал «Ювентус». Это произошло в январе этого года, когда «Интер» обыграл «бьянконери» в Серии А со счётом 2:0.

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Ironigor
Ironigor ответ Vladimir808 (раскрыть)
15 мая в 01:44
Не долго осталось ждать ответа на этот вопрос ☝😉🙋‍♂️
Vladimir808
Vladimir808 ответ Ironigor (раскрыть)
15 мая в 01:36
Самое время забивать!!!)
Vladimir808
Vladimir808
15 мая в 01:36
Значит пришло время забивать!!!
Давай парень, отгрузи парочку мячей!!!)
Удачи Лукаку.
Ironigor
Ironigor
14 мая в 23:05
Не тот клуб и не то время когда он должен забивать !!!
Лукаку бесспорно хороший игрок, пусть забивает потом !!!
Artemon9
Artemon9
14 мая в 22:37
Не суждено ему
beefs
beefs
14 мая в 22:33
Всегда что то бывает впервые...
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