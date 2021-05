Полузащитник «Бетиса» Хоакин продлил свое соглашение с клубом.

Новый контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года.

В минувшем сезоне на счету 39-летнего игрока 27 матчей в Примере, 2 гола и 6 голевых передач.

📣 OFFICIAL | Joaquín extends his contract with #RealBetis until 2022 👑💚



One year more enjoying our great captain! ©😃@joaquinarte#Joaquín2022 pic.twitter.com/EY8HusydQK