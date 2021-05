Форвард «Челси» выложил в твиттере фото с кубком Лиги чемпионов.

Вчера лондонцы обыграли в финальном матче турнира «Манчестер Сити».

Breakfast with my new baby 🏆💙🤩🙏🏼 pic.twitter.com/20G7Bytk71