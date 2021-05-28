Сборная России опубликовала «семейное фото»

Пресс-служба сборной России опубликовала в инстаграме свежее фото национальной команды, находящейся на сборах в Австрии.
На снимке запечатлены игроки, представители тренерского штаба и работники сборной.
«Семейное фото», — подписала публикацию пресс-служба команды.
Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)
Напомним, что сборная России ведет подготовку к Евро-2020. На групповом турнире Россия сыграет против Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее сообщалось, что сборная России занимает 38-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.
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