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Сборная России опубликовала «семейное фото»

вчера, 22:44

Пресс-служба сборной России опубликовала в инстаграме свежее фото национальной команды, находящейся на сборах в Австрии.

На снимке запечатлены игроки, представители тренерского штаба и работники сборной.

«Семейное фото», — подписала публикацию пресс-служба команды.

Сборная России опубликовала «семейное фото» Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

Напомним, что сборная России ведет подготовку к Евро-2020. На групповом турнире Россия сыграет против Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что сборная России занимает 38-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
сегодня в 03:41
На фоне гор чабан Черчесов,
И куча в красном шашлыков...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:37
Удачи Вам ребятушки на Чемпионате Европы !!!
_Философ_
_Философ_
сегодня в 00:29
Ну папу Карла и Буратино я на фото вижу, а что это за остальные сказочные персонажи?
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 23:17
против Дании и Бельгии ловить нечего, с финнами надо бороться )
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:02
Надо было Дзюбу в первый ряд посадить, что бы руки были на виду
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 23:00
В Австрии хорошо)
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 22:57
В чёрной форме судьи, главы семьи?
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:52
Усатый папа ведет за собой)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:51
Как же много народа мы кормим!😜🤣
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 22:50
Семья Дзюбы ?
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