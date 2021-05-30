Безумие в Кубке Сербии, тату Кабелла на русском языке и раздевалка «Челси». Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Защитник «Интера» Стефан де Врей умеет играть на пианино! Очень рекомендуем это послушать.
Легендарный Марко ван Бастен показал класс игрокам сборной Нидерландов накануне Евро-2020.
Форвард «Интера» Мауро Икарди часто путешествует со своей собакой.
А в таком комфортабельном самолете передвигается защитник «Тоттенхэма» Регилон.
Экс-игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро снял ролик с известным блогером, который «уничтожает лайфхаки».
Публикация от Marta Diaz (@martaa_diiaz)
Форвард «Зенита» Сердар Азмун во время отпуска вернулся в Иран.
Легенда ФК «Москва» Эктор Бракамонте научился играть на гитаре.
Милота дня:
Дети Диего Симеоне спели гимн «Атлетико» после победы клуба в Примере.
А Джованни Симеоне, форвард «Кальяри» и сын Диего, женился!
Хотели бы сыграть здесь?
Смогли бы повторить?
Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)Хавбек «Тоттенхэма» Лукас Моура снял забавное видео со своими друзьями.
Публикация от Lucas Moura (@lucasmoura7)
Легенда мирового футбола Ривалдо решил отдохнуть со своей семьей.
Не менее легендарный Роналдиньо выпустил новый клип.
В Сербии состоялся финал Кубка страны, где играли «Партизан» и «Црвена Звезда». Голкипер «Партизана» Владимир Стойкович перед матчем зачем-то заявил, что его могут изнасиловать, если команда проиграет. Был уверен в победе.
«Партизан» проиграл по пенальти. Ловите атмосферное фото с послематчевой серии 11-метровых:
В раздевалке победителей царила такая атмосфера:
Но вот после финального свистка игрок «Црвены Звезды» спустил шорты, чтобы... Зря Стойкович сказал такие слова перед игрой...
Стиляга дня:
Форвард «Ливерпуля» Джердан Шакири.
Публикация от Erling Braut Haaland (@erling.haaland)
Девушка дня:
Жена хавбека ПСВ Марио Гётце.
Публикация от @tvsoccer«Сан-Паулу» стал чемпионом своего штата. Это первый титул клуба за последние 8 лет!
А вот так праздновали выход в Лигу Европы игроки «Реала Сосьедад».
«Брондбю» — чемпион Дании!
У фанатов «Интера» тоже был праздник!
Хавбек «Краснодара» Реми Кабелла набил татуировку на русском языке. «Счастье».
Хавбек «Ростова» Матиас Норманн подарил своей маме автомобиль.
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Бонус
Раздевалка «Челси» после финала ЛЧ: