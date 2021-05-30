Безумие в Кубке Сербии, тату Кабелла на русском языке и раздевалка «Челси». Лучшее из Сети

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вчера, 09:04

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Защитник «Интера» умеет играть на пианино! Очень рекомендуем это послушать.

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Форвард «Интера» часто путешествует со своей собакой.

А в таком комфортабельном самолете передвигается защитник «Тоттенхэма» Регилон.

Экс-игрок «Ювентуса» снял ролик с известным блогером, который «уничтожает лайфхаки».

Публикация от Marta Diaz (@martaa_diiaz)

Форвард «Зенита» во время отпуска вернулся в Иран.

Легенда ФК «Москва» научился играть на гитаре.

Милота дня:

Дети Диего Симеоне спели гимн «Атлетико» после победы клуба в Примере.

А Джованни Симеоне, форвард «Кальяри» и сын Диего, женился!

Хотели бы сыграть здесь?

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Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)Хавбек «Тоттенхэма» Лукас Моура снял забавное видео со своими друзьями.

Публикация от Lucas Moura (@lucasmoura7)

Легенда мирового футбола Ривалдо решил отдохнуть со своей семьей.

Не менее легендарный Роналдиньо выпустил новый клип.

В Сербии состоялся финал Кубка страны, где играли «Партизан» и «Црвена Звезда». Голкипер «Партизана» перед матчем зачем-то заявил, что его могут изнасиловать, если команда проиграет. Был уверен в победе.

«Партизан» проиграл по пенальти. Ловите атмосферное фото с послематчевой серии 11-метровых:

В раздевалке победителей царила такая атмосфера:

Но вот после финального свистка игрок «Црвены Звезды» спустил шорты, чтобы... Зря Стойкович сказал такие слова перед игрой...

Стиляга дня:

Форвард «Ливерпуля» .

Публикация от Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

Девушка дня:

Жена хавбека ПСВ Марио Гётце.

Публикация от @tvsoccer«Сан-Паулу» стал чемпионом своего штата. Это первый титул клуба за последние 8 лет!

А вот так праздновали выход в Лигу Европы игроки «Реала Сосьедад».

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