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Безумие в Кубке Сербии, тату Кабелла на русском языке и раздевалка «Челси». Лучшее из Сети

вчера, 09:04
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«Партизан» проиграл по пенальти. Ловите атмосферное фото с послематчевой серии 11-метровых:

В раздевалке победителей царила такая атмосфера:

Но вот после финального свистка игрок «Црвены Звезды» спустил шорты, чтобы... Зря Стойкович сказал такие слова перед игрой...

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Все комментарии
Сергей Зz
Сергей Зz
вчера в 14:19
Я все ждал когда тухелю наступят шипами на пальцы😁
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 10:18
Каждый сходит сума по своему.
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