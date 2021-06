Вейналдум повторил празднование ван Дейка после гола в ворота Украины

Полузащитник забил второй гол сборной Нидерландов в ворота сборной Украины в матче группового этапа Евро-2020.

Хавбек повторил празднование своего бывшего партнёра по «Ливерпулю» , который принял решение пропустить чемпионат Европы, чтобы окончательно восстановиться после травмы.