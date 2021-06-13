Вейналдум повторил празднование ван Дейка после гола в ворота Украины

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум забил второй гол сборной Нидерландов в ворота сборной Украины в матче группового этапа Евро-2020.
Хавбек повторил празднование своего бывшего партнёра по «Ливерпулю» Вирджила ван Дейка, который принял решение пропустить чемпионат Европы, чтобы окончательно восстановиться после травмы.
Gini Wijnaldum’s celebration is a tribute to his injured teammate Virgil Van Dijk, who would have been the #NED captain had he been fit for #EURO2020 pic.twitter.com/anJ66Rkw18— B/R Football (@brfootball) June 13, 2021
P.S. И когда говорю , что тогда был, это чистая правда, на расколе я поддержал правильную сторону!!!
P.S. И когда говорю , что тогда был, это чистая правда, на расколе я поддержал правильную сторону!!!
К сожалению, не знаю этой даты, т.к. банально не застал "горбачевание" ресурса) Да и не факт, что есть конкретная дата или кто-то это ещё помнит.
К сожалению, не знаю этой даты, т.к. банально не застал "горбачевание" ресурса) Да и не факт, что есть конкретная дата или кто-то это ещё помнит.
Эти ставки посчитаны.
Или может вы что-то другое имеете ввиду?
Эти ставки посчитаны.
Или может вы что-то другое имеете ввиду?
Проверьте пожалуйста, почему эта ставка не посчитана ?
Проверьте пожалуйста, почему эта ставка не посчитана ?