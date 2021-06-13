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Вейналдум повторил празднование ван Дейка после гола в ворота Украины

вчера, 23:32
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды3 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум забил второй гол сборной Нидерландов в ворота сборной Украины в матче группового этапа Евро-2020.

Хавбек повторил празднование своего бывшего партнёра по «Ливерпулю» Вирджила ван Дейка, который принял решение пропустить чемпионат Европы, чтобы окончательно восстановиться после травмы.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 01:15
Из статьи понял, что у нас день независимости просто чуть иначе называется: "День без "Б”! Осталось придумать, как отмечать)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:14
Надо чтото своё придумать!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 01:06, ред.
https://www.soccer.ru/articles/437048.shtml?page=10 нашёл, сделайте Днём независимости)))
P.S. И когда говорю , что тогда был, это чистая правда, на расколе я поддержал правильную сторону!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 00:54, ред.
Благодарю за ответ! Я как раз был когда соккер, ещё Некки принадлежал, Юра Зотов умел тут "зажигать" а вот день разделения не запамятовал!
alexgurzan
alexgurzan ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:51
Вечер добрый.
К сожалению, не знаю этой даты, т.к. банально не застал "горбачевание" ресурса) Да и не факт, что есть конкретная дата или кто-то это ещё помнит.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 00:44
Приветствую уважаемый!!! Прошу прощения ,что пишу не по теме, вопрос когда Соккер отделился от тех, кто называет себя бомбардиром, когда праздновать день независимости?!)хдату озвучьте если не сложно)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
сегодня в 00:31
Жаль его отпустили, но ничто не вечно под луной, ушёл вовремя!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:09
Поддержал получается
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 00:07
Вейналдум топарь
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:52
Добрый вечер.
Эти ставки посчитаны.
Или может вы что-то другое имеете ввиду?
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:47
Доброго времени суток Всем.
Проверьте пожалуйста, почему эта ставка не посчитана ?
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:47
Было бы чего праздновать.
Alex12357
Alex12357
вчера в 23:37, ред.
Украина показывает России как нужно сражаться и играть в футбол!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:34
Повторюшка , ай яй яй !!!)))
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