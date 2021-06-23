"Гинер рассказал, почему решил уволить Олича".

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, почему клуб решил уволить Ивицу Олича с поста главного тренера команды.
Так просто сложилось по времени, Ивица приехал только вечером 15 июня. Обсудили какие-то вопросы, посмотрели. В чем-то, так скажем, мы расходимся. Поэтому решили поменять тренера. Олич сказал, что разошлись во взглядах по построению команды? Мое субъективное мнение — да.
Мы не рассматривали другие кандидатуры, кроме Алексея Березуцкого. Алексея мы рассматривали и до этого, но решили сначала попробовать Ивицу. Как оказалось, не сложилось. Поэтому Алексей сегодня — тренер команды.
Обсудили какие-то вопросы
В чем-то, так скажем, мы расходимся
Всё "туманно", никакой конкретики, дело ясное, что дело "тёмное", и ни Гинер, ни Олич истинной, главной причины не называют. Возможно, в скором будущем, что-то узнаем от Ивицы поподробней...
Один из вариантов, Ивица хотел работать самостоятельно, без вмешательства Гинера, Гинера такой вариант не устраивал, Олич не стал "прогибаться" под работодателя...
Если это так, то правильно и сделал!
Обсудили какие-то вопросы
В чем-то, так скажем, мы расходимся
Всё "туманно", никакой конкретики, дело ясное, что дело "тёмное", и ни Гинер, ни Олич истинной, главной причины не называют. Возможно, в скором будущем, что-то узнаем от Ивицы поподробней...
Один из вариантов, Ивица хотел работать самостоятельно, без вмешательства Гинера, Гинера такой вариант не устраивал, Олич не стал "прогибаться" под работодателя...
Если это так, то правильно и сделал!
А во-вторых, ошибкой было приглашать тренера без опыта, пусть и бывшего своего.
Быть помощником в сборной и самостоятельно тренировать клуб - разные вещи.
Нужно вариться внутри команды, придумывать и разъяснять тактику, следить за физикой игроков, чтобы не переборщить и не ленились.
Олич с этим не справился, или затосковал по сборной. Лёша воспользовался этой ситуацией, но получится ли у него самого? Сомневаюсь.
Ожидаю от ЦСКА неоднозначного сезона. Могут бороться за выживание ,а могут за ЕК.
Смотря как пойдут дела с тренерским цехом...
А во-вторых, ошибкой было приглашать тренера без опыта, пусть и бывшего своего.
Быть помощником в сборной и самостоятельно тренировать клуб - разные вещи.
Нужно вариться внутри команды, придумывать и разъяснять тактику, следить за физикой игроков, чтобы не переборщить и не ленились.
Олич с этим не справился, или затосковал по сборной. Лёша воспользовался этой ситуацией, но получится ли у него самого? Сомневаюсь.
Ожидаю от ЦСКА неоднозначного сезона. Могут бороться за выживание ,а могут за ЕК.
Смотря как пойдут дела с тренерским цехом...