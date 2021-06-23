"Гинер рассказал, почему решил уволить Олича".

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, почему клуб решил уволить с поста главного тренера команды.

Так просто сложилось по времени, Ивица приехал только вечером 15 июня. Обсудили какие-то вопросы, посмотрели. В чем-то, так скажем, мы расходимся. Поэтому решили поменять тренера. Олич сказал, что разошлись во взглядах по построению команды? Мое субъективное мнение — да.

Мы не рассматривали другие кандидатуры, кроме Алексея Березуцкого. Алексея мы рассматривали и до этого, но решили сначала попробовать Ивицу. Как оказалось, не сложилось. Поэтому Алексей сегодня — тренер команды.