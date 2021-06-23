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Гинер рассказал, почему решил уволить Олича

сегодня, 11:25

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, почему клуб решил уволить Ивицу Олича с поста главного тренера команды.

Так просто сложилось по времени, Ивица приехал только вечером 15 июня. Обсудили какие-то вопросы, посмотрели. В чем-то, так скажем, мы расходимся. Поэтому решили поменять тренера. Олич сказал, что разошлись во взглядах по построению команды? Мое субъективное мнение — да.

Мы не рассматривали другие кандидатуры, кроме Алексея Березуцкого. Алексея мы рассматривали и до этого, но решили сначала попробовать Ивицу. Как оказалось, не сложилось. Поэтому Алексей сегодня — тренер команды.

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Хиромант
Хиромант
сегодня в 15:42
Гинер рассказал, почему решил уволить Олича:

"Так просто сложилось по времени, Ивица приехал только вечером 15 июня..."

- Это разговор о чём? АУ?

"Обсудили какие-то вопросы, посмотрели. В чем-то, так скажем, мы расходимся. Поэтому решили поменять тренера..."

- А это о чём? Куда смотрели?? В чём вы там расходитесь???

"Мы не рассматривали другие кандидатуры, кроме Алексея Березуцкого. Алексея мы рассматривали и до этого, но решили сначала попробовать Ивицу. Как оказалось, не сложилось. Поэтому Алексей сегодня — тренер команды."

- Кто-то, что-то, понимает из этого набора слов??? И ЭТО ГОВОРИТ ПРЕЗИДЕНТ КОМАНДЫ ЦСКА???

- Берите уже в штат переводчика, что ли...
ildar_3871
ildar_3871 ответ mangox33 (раскрыть)
сегодня в 15:10
100 % !) Будем дружественные клубы )
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:10
Посмотрим на дерево в роли ГТ.
mangox33
mangox33 ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 15:04
Береза ученик Слуцкого . так что Леня будет ему тайно помогать)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 14:51
Согласись , что в одной известной и популярной команде "песни моря" звучали много, много раз, а готовность к тренерской работе не подтвердили ни Федотов, ни Старков, ни Черчесов, ни Лаудруп, ни Скала, ни Якин, ни Эмери, ни Карпин, ни Карера, ни Пилипчук, ни Гунько, ни Кононов, ни...... Очередь Руя, да?
112910415
112910415
сегодня в 14:50
объяснил подробно, спасибо )
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:49
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 14:47
      ProKop92
      ProKop92
      сегодня в 14:42
      " А ты попробуй меня выгони"
      Стасодзюб
      Стасодзюб
      сегодня в 14:30
      Черчесова можно пристроить коням)))
      makkie
      makkie
      сегодня в 13:57
      Проще говоря, сели в лужу, лопухнулись, дали маху.
      Складывается ощущение, что в цска Гинер мало что решает.
      mat73
      mat73
      сегодня в 13:50
      Ну ладно, Березуцкий так Березуцкий. Глядишь, еще и получится у него стать хорошим тренером.
      Я не против))))
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      сегодня в 13:30
      Только игра цска покажен годен он к тренерской работе или пассажир. А все остальное сейчас о нем это ...песни моря...
      Beekeeper
      Beekeeper
      сегодня в 13:24
      Ну какой из Лехи тренер, не смешите.
      ТТ
      ТТ
      сегодня в 13:03
      Видать там Гигера попросили взять увольнение Олича на себя,ибо другого варианта я не наблюдаю! Гинер давно променял узды управления клубом на безмятежное существование!
      Caniggia
      Caniggia ответ Q-J-G (раскрыть)
      сегодня в 12:46
      Бердыев, думаю, в сборную не пойдёт, он клубный тренер и предпочитает каждодневную работу с игроками.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      сегодня в 12:41
      Ивица захотел самостоятельности в формировании состава и, возможно, но вероятно - привлечь в клуб кого-то из своих земляков. Но не тут-то было: " Накось, хорват, выкуси, твоё дело только тренировать, а в остальное не суйся. Знай, сверчок, своё место ". Думаю, так и было, только выражения несколько в другой форме.
      Байкал-38
      Байкал-38
      сегодня в 12:36
      "Гинер рассказал, почему решил уволить Олича".
      А причём здесь Гинер? Кто он такой то, что бы увольнять главного тренера ЦСКА?
      "Свадебный генерал" давно уже не принимает никакие решения в клубе.
      ЦСКА давно стал государственным и государство поставило править Орешкина, для того, что бы долг Гинера вернуть.
      Q-J-G
      Q-J-G ответ Федор Паршунин (раскрыть)
      сегодня в 12:31, ред.
      С.Черчесов слушает болельщиков сборной России, которые требуют его отставки)
      ildar_3871
      ildar_3871
      сегодня в 12:28, ред.
      К Cлуцкому даже не подходите больше !
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин ответ Q-J-G (раскрыть)
      сегодня в 12:26
      Что-то замучит? О чем вы говорите там себе под нос? Как ваша фамилия?
      Q-J-G
      Q-J-G ответ Caniggia (раскрыть)
      сегодня в 12:17
      К.Бердыев будет подымать сборную России, вот-вот С.Черчесова замучит совесть, он подаст в отставку, и Курбан Бекиевич покажет, как надо тренировать сборную, чтобы были результаты, которые порадуют болельщиков сборной России...

      С нетерпением ожидаем, когда замучит...
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 12:16
      Мы не рассматривали другие кандидатуры, кроме Алексея Березуцкого. Алексея мы рассматривали и до этого, но решили сначала попробовать Ивицу. Как оказалось, не сложилось. Поэтому Алексей сегодня — тренер команды.
      Пока ждали Олича , Алёшка горькие слёзы ранял на плечи Гинера и Бабаева. И мягкое сердце ❤ Гинера не выдержало !!! ))) Посмотрим что и как наплакал Алёшка в начале сезона, но что-то мне говорит это плахая идея с назначением Алёшки на пост главного тренера . И как бы опять не пришлось в середине сезона Гинеру искать опять нового и.о.тренера !!! Время рассудит !!! Всем Добра !!!
      berda2003
      berda2003
      сегодня в 12:16
      неубедительный бред...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 12:11
      Чего можно ожидать от гинера, если он теперь ничего не решает? Это во-первых.
      А во-вторых, ошибкой было приглашать тренера без опыта, пусть и бывшего своего.
      Быть помощником в сборной и самостоятельно тренировать клуб - разные вещи.
      Нужно вариться внутри команды, придумывать и разъяснять тактику, следить за физикой игроков, чтобы не переборщить и не ленились.
      Олич с этим не справился, или затосковал по сборной. Лёша воспользовался этой ситуацией, но получится ли у него самого? Сомневаюсь.
      Ожидаю от ЦСКА неоднозначного сезона. Могут бороться за выживание ,а могут за ЕК.
      Смотря как пойдут дела с тренерским цехом...
      НИКИТА ТАРАСОВ
      НИКИТА ТАРАСОВ ответ Caniggia (раскрыть)
      сегодня в 12:10
      У Бердыев план игры прост, называется АВТОБУС - Акинфеев и 10 защитников, и все в воротах стоят. Уж лучше пусть Лёша тренирует
      Q-J-G
      Q-J-G ответ Caniggia (раскрыть)
      сегодня в 12:05
      Такую тему Гинер бы озвучил, и это было бы в его пользу при увольнении...
      Тема намного деликатнее, если оба уходят от конкретики.
      zooveterinar
      zooveterinar ответ cska1948 (раскрыть)
      сегодня в 12:02
      Потому-что руководство не уверенно в лехе, или ты пока тут по тренеруй, а мы поищем,по-надежнееи дешевле!!!
      zooveterinar
      zooveterinar
      сегодня в 11:59
      Да, так про между-прочим решили уволить, нахрен он нужен проще говоря!!!
      Caniggia
      Caniggia
      сегодня в 11:57
      А почему не Бердыева? Он бы смог поднять клуб до уровня времён Газзаева, не меньше, думаю.
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