Зеленовский пополнил тренерский штаб «Крыльев Советов»

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сегодня, 11:24

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что Владимир Зеленовский пополнил тренерский штаб клуба.

Специалист будет тренером по физподготовке. Ранее Зеленовский работал в системе московских клубов «Локомотив» и «Спартак».

Владимир Зеленовский пополнил тренерский штаб «Крыльев». В нашей команде он будет тренером по физподготовке. Специалист работал в системе московских клубов «Локомотив» и «Спартак». В этом году был тренером в «Актобе». Играл в нескольких клубах на позиции нападающего. pic.twitter.com/oRN0vyQwjL — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) June 22, 2021

Недавно «Крылья Советов» объявили об уходе двух игроков.