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Зеленовский пополнил тренерский штаб «Крыльев Советов»

сегодня, 11:24

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что Владимир Зеленовский пополнил тренерский штаб клуба.

Специалист будет тренером по физподготовке. Ранее Зеленовский работал в системе московских клубов «Локомотив» и «Спартак».

Недавно «Крылья Советов» объявили об уходе двух игроков.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:40
Вопрос В поможет ли ЭТО???
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:37
Когда прочитал новость по диагонали и вначале показалось:
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:34
Если он вошёл в тренерский штаб,то кто будет презедентить на украине?! 😜
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:29
Крылья усиливаются как могут...
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