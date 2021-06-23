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Крауч стал директором клуба, за который дебютировал в футболе

сегодня, 08:25

Пресс-служба клуба «Далич Хэмлет», который выступает в Национальной Лиге Юга (шестой по силе дивизион Англии), объявила о том, что бывший форвард сборной Англии Питер Крауч назначен на должность директора команды.

Крауч дебютировал в профессиональном футболе именно в составе «Далич Хэмлет» в 2000 году. На тот момент форварду было 17 лет.

Крауч объявил о завершении карьеры летом 2019 года. О последнем сезоне в карьере нападающего мы рассказывали в отдельной статье.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 09:27
Похоже сбылась давнишняя детская мечта! Удачи!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:37
Вернулся домой так сказать
Mangur
Mangur
сегодня в 08:36
Удачи. Только так.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:27
Это выглядит как какое-то развлечение.
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