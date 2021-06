Крауч стал директором клуба, за который дебютировал в футболе

Пресс-служба клуба «Далич Хэмлет», который выступает в Национальной Лиге Юга (шестой по силе дивизион Англии), объявила о том, что бывший форвард сборной Англии назначен на должность директора команды.

Крауч дебютировал в профессиональном футболе именно в составе «Далич Хэмлет» в 2000 году. На тот момент форварду было 17 лет.

CROUCH RETURNS:



We’re delighted to welcome @petercrouch to the board of Dulwich Hamlet.



The ex-England international, who enjoyed his first professional football at The Hamlet (on loan from Tottenham aged 17) returns to Champion Hill, this time as a director. #DHFC💖💙 pic.twitter.com/JWgwvkMiB7