Черчесов не собирается подавать в отставку. Он намерен работать до ЧМ-22

Как утверждает источник, главный тренер сборной России Станислав Черчесов намерен продолжить работу в национальной команде в соответствии с контрактом, который действует до окончания ЧМ-2022.
Сегодня 57-летний специалист попрощался на базе в Новогорске с футболистами, сообщив, что ждет встречи с ними в сентябре, когда продолжатся отборочные матчи ЧМ.
Сообщается, что Черчесов не собирается подавать отставку по собственной инициативе.
Ранее стало известно, что Черчесову предложили уйти в отставку.
Информация к размышлению:
То, чего добился Курбан Бекиевич с Рубином, никто и никогда из тренеров РПЛ не добился и не добьётся, да и с Ростовом также...
4 августа 2001 года Бердыев был назначен главным тренером футбольного клуба «Рубин» (Казань)
В первый же сезон в РФПЛ команда заняла третье место, обыграв в последнем матче ЦСКА.
В 2008 году «Рубин» впервые стал чемпионом страны, опередив ЦСКА и московское «Динамо». «Рубин» лидировал в чемпионате с третьего тура и до конца турнира. При этом в гостях команда набрала больше очков, чем в домашних матчах. Примечательно, что ни один игрок «Рубина» в том сезоне не занял первое место в списке 33-х лучших игроков сезона, которые были определены РФС в декабре 2008 года, что косвенно говорит об особо значительной роли тренерской работы в успехе команды.
21 мая 2016 года ФК «Ростов» под руководством Бердыева завоевал серебряные медали чемпионата России, что стало главной сенсацией турнира. Кроме того, сезон 2015/2016 стал самым успешным в истории клуба. Впервые за все годы своего существования команда получила право принять участие в Лиге чемпионов.
Но почему-то футбольные чиновники в упор не хотят замечать Курбана Бекиевича!!!
Информация к размышлению:
То, чего добился Курбан Бекиевич с Рубином, никто и никогда из тренеров РПЛ не добился и не добьётся, да и с Ростовом также...
4 августа 2001 года Бердыев был назначен главным тренером футбольного клуба «Рубин» (Казань)
В первый же сезон в РФПЛ команда заняла третье место, обыграв в последнем матче ЦСКА.
В 2008 году «Рубин» впервые стал чемпионом страны, опередив ЦСКА и московское «Динамо». «Рубин» лидировал в чемпионате с третьего тура и до конца турнира. При этом в гостях команда набрала больше очков, чем в домашних матчах. Примечательно, что ни один игрок «Рубина» в том сезоне не занял первое место в списке 33-х лучших игроков сезона, которые были определены РФС в декабре 2008 года, что косвенно говорит об особо значительной роли тренерской работы в успехе команды.
21 мая 2016 года ФК «Ростов» под руководством Бердыева завоевал серебряные медали чемпионата России, что стало главной сенсацией турнира. Кроме того, сезон 2015/2016 стал самым успешным в истории клуба. Впервые за все годы своего существования команда получила право принять участие в Лиге чемпионов.
Но почему-то футбольные чиновники в упор не хотят замечать Курбана Бекиевича!!!
Вот это и есть - та самая цивилизационная пропасть между нами. Я никого не виню, если что. Всего лишь призываю задуматься
Вот это и есть - та самая цивилизационная пропасть между нами. Я никого не виню, если что. Всего лишь призываю задуматься
Всё "шито-крыто", "рука-руку моет". Поговорят после фиаско на Евро-2020, и будет и далее Станислав Саламович числиться главным тренером, получая свои миллионы согласно контракту!
А поговорить, сотрясая воздух, необходимо ( я о предложили отставку) после того, как облажались на Евро-2020 и в матче со сборной Дании - конкретно!
Всё "шито-крыто", "рука-руку моет". Поговорят после фиаско на Евро-2020, и будет и далее Станислав Саламович числиться главным тренером, получая свои миллионы согласно контракту!
А поговорить, сотрясая воздух, необходимо ( я о предложили отставку) после того, как облажались на Евро-2020 и в матче со сборной Дании - конкретно!
"Позовите его пожалуйста...освободите сборную от этого бремя !!!!!!!!!!"
"Позовите его пожалуйста...освободите сборную от этого бремя !!!!!!!!!!"
Пока тёплое чиновничье место не получит - в отставку не подаст......
Пока тёплое чиновничье место не получит - в отставку не подаст......