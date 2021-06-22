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Черчесов не собирается подавать в отставку. Он намерен работать до ЧМ-22

сегодня, 13:27

Как утверждает источник, главный тренер сборной России Станислав Черчесов намерен продолжить работу в национальной команде в соответствии с контрактом, который действует до окончания ЧМ-2022.

Сегодня 57-летний специалист попрощался на базе в Новогорске с футболистами, сообщив, что ждет встречи с ними в сентябре, когда продолжатся отборочные матчи ЧМ.

Сообщается, что Черчесов не собирается подавать отставку по собственной инициативе.

Ранее стало известно, что Черчесову предложили уйти в отставку.

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Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:03
Когда главного тренера сборной России будут назначать не по симпатиям кого-то к кому-то, а по итогам выполненной работы в своей тренерской карьере, тогда будет и результат!

Информация к размышлению:

То, чего добился Курбан Бекиевич с Рубином, никто и никогда из тренеров РПЛ не добился и не добьётся, да и с Ростовом также...

4 августа 2001 года Бердыев был назначен главным тренером футбольного клуба «Рубин» (Казань)
В первый же сезон в РФПЛ команда заняла третье место, обыграв в последнем матче ЦСКА.
В 2008 году «Рубин» впервые стал чемпионом страны, опередив ЦСКА и московское «Динамо». «Рубин» лидировал в чемпионате с третьего тура и до конца турнира. При этом в гостях команда набрала больше очков, чем в домашних матчах. Примечательно, что ни один игрок «Рубина» в том сезоне не занял первое место в списке 33-х лучших игроков сезона, которые были определены РФС в декабре 2008 года, что косвенно говорит об особо значительной роли тренерской работы в успехе команды.

21 мая 2016 года ФК «Ростов» под руководством Бердыева завоевал серебряные медали чемпионата России, что стало главной сенсацией турнира. Кроме того, сезон 2015/2016 стал самым успешным в истории клуба. Впервые за все годы своего существования команда получила право принять участие в Лиге чемпионов.

Но почему-то футбольные чиновники в упор не хотят замечать Курбана Бекиевича!!!
Тень Отца
Тень Отца ответ stachel (раскрыть)
сегодня в 15:57, ред.
Черчесов - зеркало не только сборной. И даже не российского футбола вцелом. Он - отражение государства. Наглого, бесстыдного и жадного. Думаю что проводить параллели сами знаете с кем - лишнее. Как и вы, болельщики - олицетворение страны. У вас отобрали иллюзию величия и непобедимости. Ну хоть где-то вы не смодете визжать "можем повторить" и прочую лабуду. Просто злобно загрызете команду и её тренера, словно именно они виновны во всех ваших личных неприятностях.
Вот это и есть - та самая цивилизационная пропасть между нами. Я никого не виню, если что. Всего лишь призываю задуматься
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 15:57
Сильный духом осетин,навряд ли он вот так просто возьмёт и сломится. Воздух гор не даст ему сдаться без боя.
Рourquoi pas...
Рourquoi pas...
сегодня в 15:53
Кто нибудь, скажите уже ему, что его собственной инициативы не требуется!!!
за
за
сегодня в 15:51
Гнать его ссаными тряпками, раз сам не уходит.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 15:48
Такой футбол нам не нужен
mangox33
mangox33
сегодня в 15:48
Чабану нужны овцы
valt134
valt134
сегодня в 15:46
Ну Черчесову есть с кого брать пример( я о «Солнцеликом»)
djocer
djocer
сегодня в 15:41
как клещ присосался!
alexcc2009
alexcc2009 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:40
Так Дюков такой же.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 15:40
Вот ведь противный усатый барбос, присосался к кормушке в 2 млн Евро в год при том, что них..рена не делает, только вид делает. Сборная деградировала. Скоро в неё будут набирать не за честь страны играть, а за бабки съездить опозориться в очередной раз.
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 15:39
уйдет черчесов, придет пересов. Какая разница, если дело в футболистах, которые играют с одолжением за родную страну
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:23, ред.
Вопрос, зачем было подписывать контракт с С.Черчесовым до окончания ЧМ-2022 г., не зная о том, как выступит сборная России на Евро-2020...???

Всё "шито-крыто", "рука-руку моет". Поговорят после фиаско на Евро-2020, и будет и далее Станислав Саламович числиться главным тренером, получая свои миллионы согласно контракту!

А поговорить, сотрясая воздух, необходимо ( я о предложили отставку) после того, как облажались на Евро-2020 и в матче со сборной Дании - конкретно!
gvhb2ud49365
gvhb2ud49365
сегодня в 15:23
Cherchesov out!
h8you
h8you
сегодня в 15:21
Стас ты космос!
LOpp
LOpp
сегодня в 15:15
у сборной России на Евро просто не было шансов.

Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 15:15
Это что в сентябре этот позор должны смотреть мы? Черчесов будь мужиком уйди с поста,задолбал ты всех
1bear
1bear
сегодня в 15:13
весь РФС нужно в отставку,а тренера сборной привлечь к ответственности и гнать поганой метлой без содержания...
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 15:13
Да в принципе без разницы, пускай остается. Кто бы не пришел, лучше вряд-ли станет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:10
А что "сирожа симак" тоже в Спартак идёт??
димон 37
димон 37 ответ stachel (раскрыть)
сегодня в 15:09
Что в сборной делают жирков, кудряшов, оздоев, дзюба, дюпин? Ладно хоть рауша с нойштедером не взял
димон 37
димон 37 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:07
Он придёт на смену сироже симаку
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:02
Никогда ещё вся страна так не умоляла Леонида Арнольдовича.....
"Позовите его пожалуйста...освободите сборную от этого бремя !!!!!!!!!!"
Слайш
Слайш
сегодня в 15:00
как клещ прицепился к кормушке, не оторвать теперь.. вредитель усатый
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:59
Меня удивляет как такой тупой и безграмотный человек является тренером сборной команды страны. Он даже русским языком не владеет. На вопрос "Почему команда проиграли Дании? ". он начинает пересказывать то. что мы все и сами видели. То-есть, он отвечает на вопрос "Как проиграла сборная". Человек, не понимающий разницу слов и понятий "почему" и "как" , не может быть трене6ром вообще, а тем более главной команды. По всему видно, что он не имеет понятия о психологии вообще и спортивной психологии в частности. Или уже грамотные тренеры и люди не нужны в РФ? Г-н Дюков, ответьте на эти простые вопросы. Воинствующее невежество процветает в РФС?
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 14:56
Совести вобще нету, наглость второе счастье.
aNOOBis
aNOOBis ответ particular (раскрыть)
сегодня в 14:54
Алчный беспринципный человек без чести и совести
stachel
stachel
сегодня в 14:53, ред.
Черчес - зеркало нашей сборной и ее природный фрагмент. Уберите Стасика и ничего не изменится. Останутся те же игроки с тем же мастерством и классом. Лимит дает гарантированное место на поле 96 паспортистам уже 15 лет. И кого он породил? Зоба, Дивеев, Кузя и Дюба - зрелые игроки и считаются у нас "звездами", хотя они и даром не нужны даже середнякам из топ-5. Таков их исполнительский уровень! Стас как тренер соответствует по уровню команде, которую тренирует. Выступить на евро или ЧМ лучше ЭТА команда в принципе не могла. 3 очка - ее потолок.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:49, ред.
Логика...последовательность....

Пока тёплое чиновничье место не получит - в отставку не подаст......
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 14:46
УЙДИУССАТЫЙ!
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