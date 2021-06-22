Черчесов не собирается подавать в отставку. Он намерен работать до ЧМ-22

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сегодня, 13:27

Как утверждает источник, главный тренер сборной России намерен продолжить работу в национальной команде в соответствии с контрактом, который действует до окончания ЧМ -2022.

Сегодня 57-летний специалист попрощался на базе в Новогорске с футболистами, сообщив, что ждет встречи с ними в сентябре, когда продолжатся отборочные матчи ЧМ .

Сообщается, что Черчесов не собирается подавать отставку по собственной инициативе.

Ранее стало известно, что Черчесову предложили уйти в отставку.