Роналду – первый португалец, забивший на Евро в 3 матчах группового этапа

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сегодня, 08:19

Нападающий сборной Португалии забил 2 гола в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Францией (2:2).

36-летний форвард стал первым в истории португальцем, который забил на турнире во всех трех играх группового этапа.

Ранее Роналду забил гол в матче с Германией (2:4) и оформил дубль во встрече с Венгрией (3:0).

Также Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за сборную.