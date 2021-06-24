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Роналду – первый португалец, забивший на Евро в 3 матчах группового этапа

сегодня, 08:19

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил 2 гола в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Францией (2:2).

36-летний форвард стал первым в истории португальцем, который забил на турнире во всех трех играх группового этапа.

Ранее Роналду забил гол в матче с Германией (2:4) и оформил дубль во встрече с Венгрией (3:0).

Также Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за сборную.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:19
Ради рекордов Рона вся сборная Португалии готова стать командой дайверов.
Падают как скошенные при малейшем касании. А он всё клепает свои голы с пенок.
Да ладно пенальти, почти не ошибается. Он и штрафные все под себя подмял.
Хотя забивает раз из полсотни попыток. Но это же шанс на гол для себя, любимого.
Не зря такая невнятная игра у Ювентуса в последнее время, да и Португалия тоже не айс.
Думаю, Бельгия ей не оставит шансов...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:42
Пусть себе забивает...
Legend 6
Legend 6 ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 09:30
На безрыбье и Дзюба первый в сборной)
Dobermаn
Dobermаn
сегодня в 09:24
    Q-J-G
    Q-J-G ответ Дима Логинов (раскрыть)
    сегодня в 09:06
    Да, но ему 36 лет, это более, чем солидный возраст для нападающего, я по поводу финтов, обводок, футбольной красоты... Для его возраста он играет на хорошем уровне... Играть за сборную своей страны в 36 лет, это дано не многим...

    В любом случае, что Роналду, что Месси добились многого, и несмотря на возраст играют не хуже молодых, и тех, кому предсказывают, предсказывали большое будущее, но на этом всё и закончилось, и заканчивается... Сколько было новых Месси и Роналду, и где они все???

    Жаль, что они уже на закате своей футбольной карьеры, было очень интересно наблюдать за их игрой, за их противостоянием.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 09:05
    Молодец конечно, хоть в основном с пенальти ложит. Но как показал текущий чемпионат - с пенальти забить тоже не всякий сможет.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 09:02
    Рон везде первый!
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 08:56
    Ну и хорошо)))
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 08:41
    Роналду просто первый в сборной Португалии.
    feris1
    feris1
    сегодня в 08:35, ред.
    Рон Велик и продолжает ставить рекорды даже в свои 36 лет на зло всем своим хейтерам и недоброжелателям!
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    сегодня в 08:29
    Роналду восхищает упорством на тренировках и профессиональным отношением к своей работе. Этого у него не отнять. Уступая в даровании Месси, он старается это компенсировать обилием нагрузок, оттачиванием мастерства и бесконечными тренировками...
    И всё было бы хорошо, не будь он таким позёром. Да, пенальти ещё нужно заработать и забить, но хотя бы праздновал поспокойнее что ли. Гол в пустые ворота с пары метров и куча пенальти - это не повод для радости, если ты считаешься одним из лучших игроков мира. Нестандартные решения, успешный выход из сложной ситуации, красивые комбинации и не очевидные голы - вот что отличает лучших из лучших в сравнении с остальными. И в этом плане Роналду разочаровывает - давненько я не видел от него обводок, финтов или какой-то другой футбольной красоты.
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 08:26
    Еще продолжит переписывать свои рекорды и достижения.
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