Роналду – первый португалец, забивший на Евро в 3 матчах группового этапа

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил 2 гола в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Францией (2:2).
36-летний форвард стал первым в истории португальцем, который забил на турнире во всех трех играх группового этапа.
Ранее Роналду забил гол в матче с Германией (2:4) и оформил дубль во встрече с Венгрией (3:0).
Также Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за сборную.
И всё было бы хорошо, не будь он таким позёром. Да, пенальти ещё нужно заработать и забить, но хотя бы праздновал поспокойнее что ли. Гол в пустые ворота с пары метров и куча пенальти - это не повод для радости, если ты считаешься одним из лучших игроков мира. Нестандартные решения, успешный выход из сложной ситуации, красивые комбинации и не очевидные голы - вот что отличает лучших из лучших в сравнении с остальными. И в этом плане Роналду разочаровывает - давненько я не видел от него обводок, финтов или какой-то другой футбольной красоты.
И всё было бы хорошо, не будь он таким позёром. Да, пенальти ещё нужно заработать и забить, но хотя бы праздновал поспокойнее что ли. Гол в пустые ворота с пары метров и куча пенальти - это не повод для радости, если ты считаешься одним из лучших игроков мира. Нестандартные решения, успешный выход из сложной ситуации, красивые комбинации и не очевидные голы - вот что отличает лучших из лучших в сравнении с остальными. И в этом плане Роналду разочаровывает - давненько я не видел от него обводок, финтов или какой-то другой футбольной красоты.
В любом случае, что Роналду, что Месси добились многого, и несмотря на возраст играют не хуже молодых, и тех, кому предсказывают, предсказывали большое будущее, но на этом всё и закончилось, и заканчивается... Сколько было новых Месси и Роналду, и где они все???
Жаль, что они уже на закате своей футбольной карьеры, было очень интересно наблюдать за их игрой, за их противостоянием.
В любом случае, что Роналду, что Месси добились многого, и несмотря на возраст играют не хуже молодых, и тех, кому предсказывают, предсказывали большое будущее, но на этом всё и закончилось, и заканчивается... Сколько было новых Месси и Роналду, и где они все???
Жаль, что они уже на закате своей футбольной карьеры, было очень интересно наблюдать за их игрой, за их противостоянием.