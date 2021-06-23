Сборная Испании не забила 5 пенальти подряд впервые в истории

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вчера, 19:48

Нападающий сборной Испании Альваро Мората не смог реализовать пенальти в матче со Словакией.

Таким образом, испанцы не забили пять пенальти подряд. Такое случилось впервые за 101-летнюю историю национальной команды.

Ранее Россия повторила антирекорд сборной Дании.