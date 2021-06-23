Сборная Испании не забила 5 пенальти подряд впервые в истории

Нападающий сборной Испании Альваро Мората не смог реализовать пенальти в матче со Словакией.
Таким образом, испанцы не забили пять пенальти подряд. Такое случилось впервые за 101-летнюю историю национальной команды.
Нападающий сборной Испании Альваро Мората не смог реализовать пенальти в матче со Словакией.
Таким образом, испанцы не забили пять пенальти подряд. Такое случилось впервые за 101-летнюю историю национальной команды.
Кто бил, кто не забил, это дело второе...
Но что это за главный тренер сборной, в команде которого не забивают 5 пенальти подряд?! И ведь может быть, и 6, и 7...!
Кто бил, кто не забил, это дело второе...
Но что это за главный тренер сборной, в команде которого не забивают 5 пенальти подряд?! И ведь может быть, и 6, и 7...!
Если дальше Мората будет бить, то и десять не забьете))
Если дальше Мората будет бить, то и десять не забьете))