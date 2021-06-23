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Сборная Испании не забила 5 пенальти подряд впервые в истории

вчера, 19:48
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия0 : 5Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Нападающий сборной Испании Альваро Мората не смог реализовать пенальти в матче со Словакией.

Таким образом, испанцы не забили пять пенальти подряд. Такое случилось впервые за 101-летнюю историю национальной команды.

Ранее Россия повторила антирекорд сборной Дании.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ feris1 (раскрыть)
вчера в 21:27
так Рамос и не забил два из пяти этих хахаха
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 21:21
Это не Акинфеев начал-то эту серию?
feris1
feris1
вчера в 21:12
Рамоса нет и некому забивать пенальти.
Gahi
Gahi
вчера в 20:54
Ну вот теперь у Сборной России во главе с главным тренером команды Черчесовым появился хороший аргумент, чтобы оправдать свой антирекорд, ссылаясь на сборную Испании с рекордом 101 год. Поэтому так долго молчал и молчит Черчесов с извинениями по поводу результатов своей команды, которую ему доверили. Удачи
Землянин
Землянин
вчера в 20:51
Мората снова не забил, стабильность 🎃
shlomo
shlomo
вчера в 20:28
Да уж.....не та Испания....ой не та....
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:19
Луис Энрике войдёт в историю сборной Испании...!

Кто бил, кто не забил, это дело второе...

Но что это за главный тренер сборной, в команде которого не забивают 5 пенальти подряд?! И ведь может быть, и 6, и 7...!
311
311
вчера в 20:05
Узнаю почерк Моратика!)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:54
Да и черт с ними
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:54
Но тут вратарь сборной Словакии Дубравка:
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:51
Судью отмазывают, типа не подсуживает.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 19:49
"Такое случилось впервые за 101-летнюю историю национальной команды."

Если дальше Мората будет бить, то и десять не забьете))
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