Дзюба — лучший на групповом этапе Евро по выигранным верховым дуэлям

Форвард сборной России Артем Дзюба стал лучшим игроком группового этапа Евро-2020 по среднему количеству выигранных верховых дуэлей.
В среднем за матч Дзюба первенствовал на втором этаже 8,3 раза. Второе место с показателем 6,7 занял защитник сборной Польши Камил Глик. Третий — форвард сборной Шотландии Линдон Дайкс (6).
В то же время сборная России стала одной из худших команд группового этапа Евро по количеству ударов и точности передач.
Кстати по положениям " вне игры " он тоже " лучший ".
Кстати по положениям " вне игры " он тоже " лучший ".
Прыгать - не бегать, бороться - не забивать...
Прыгать - не бегать, бороться - не забивать...
На самом деле его ругают не всегда заслуженно.
На самом деле его ругают не всегда заслуженно.
Все вылетели досрочно. А Россия с самыми худшими показателями.
Все вылетели досрочно. А Россия с самыми худшими показателями.
Газпром хоть как пытается защитить своих(((
Газпром хоть как пытается защитить своих(((
Остальное все - пух...
Остальное все - пух...