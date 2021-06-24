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Дзюба — лучший на групповом этапе Евро по выигранным верховым дуэлям

сегодня, 00:48

Форвард сборной России Артем Дзюба стал лучшим игроком группового этапа Евро-2020 по среднему количеству выигранных верховых дуэлей.

В среднем за матч Дзюба первенствовал на втором этаже 8,3 раза. Второе место с показателем 6,7 занял защитник сборной Польши Камил Глик. Третий — форвард сборной Шотландии Линдон Дайкс (6).

В то же время сборная России стала одной из худших команд группового этапа Евро по количеству ударов и точности передач.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 08:00
Как не быть лучшим, если три игры подряд все от вратаря до последнего защитника не разыгрывали мяч, а тупо забрасывали наудачу его вперед, где маячил Дзюба?
Кстати по положениям " вне игры " он тоже " лучший ".
particular
particular
сегодня в 07:54, ред.
Его ждали на острие атаки, а он увлёкся дуэлями и борьбой...
Прыгать - не бегать, бороться - не забивать...
rebus30
rebus30
сегодня в 07:43
Форвард сборной России - Рукаку
ABir
ABir
сегодня в 07:41
Не одной из трёх сборных эти достижения игроков не помогли пройти дальше
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 07:38
А толку??? И поляк, и шотландец тоже не вышли дальше ... Может не это главное? И вообще, хватит уже дзюб!!! Тошнит!
112910415
112910415
сегодня в 07:33
и лишь один раз состоялась удачная скидка ...
mat73
mat73
сегодня в 07:21
Сколько ни говори "халва, халва, халва" - во рту слаще не станет!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:21
Пора на бронзовый бюстик скидываться, сограждане). Поставим при жизни.)
mat73
mat73
сегодня в 07:20
нУикули?
Izmar
Izmar
сегодня в 07:17
Самую точную голевую передачу в чемпионате сделал Зобнин.
valt134
valt134
сегодня в 07:11
Ну и к чему этот рекорд Дзюбы?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:53
Смешно, простой подкол, я бы отметил тех ребят кто чаще попадал ему в голову.
Timur132
Timur132 ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 06:25
В каком смысле досрочно? Все эти команды до последнего тура сохраняли шансы на выход из группы.
Timur132
Timur132 ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 06:23
Единственный гол, забитый с игры, был забит с его передачи после выигранной им борьбы в воздухе.
Timur132
Timur132
сегодня в 06:20
Единственную голевую передачу тоже он отдал, как раз выиграв борьбу в воздухе.
На самом деле его ругают не всегда заслуженно.
Islam0500
Islam0500
сегодня в 06:05
Он и на ЧМ 2018 тоже был лучшим по этому показателю
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:37
Дивидендов это не принесло
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 05:25
Это показатель - Россия , Польша, Шотландия ....
Все вылетели досрочно. А Россия с самыми худшими показателями.
Стасодзюб
Стасодзюб
сегодня в 04:37, ред.
А толку от бревна???
Газпром хоть как пытается защитить своих(((
Spartachok86
Spartachok86
сегодня в 04:29
Че толку то, просто как о дерево мяч ударяется
radone
radone
сегодня в 04:27
Выйграть-то выйграл, а нормальных скидок не делал, обычное бревно из РФПЛ без таланта и навыка.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:42
Теперь понятно почему он в штрафной стоит и ходит пешком по 5-10 мин. Наберался сил для прыжка, голубой леф.
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 02:53
Онанист его призвание а футбол хобби....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:40, ред.
Толку то от этого. У низкорослых финнов навыигрывал, да и то большую часть далеко от ворот. Так что его единоборства - просто статистика, скидывал куда попало.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:15
Мы ждем выигранных дуэлей с вратарями соперников.
Остальное все - пух...
амурец
амурец
сегодня в 02:09
толку от его выигранных дуэлей
djo11
djo11
сегодня в 01:53
Я ГОВОРЮ ОТ ВСЕЙ страны если он выведет нас на отборочные в роли тренера, я больше за себя не ручаюсь, найдете ноги и руки отдельно
djo11
djo11
сегодня в 01:50
я могу простить игроков, но не могу простить тренера все убившего. ГОРИ В АДУ САЛАМЫЧ
djo11
djo11
сегодня в 01:48
черчесов никогда не знал жесткостей тюрьмы, пора его определить туда
djo11
djo11
сегодня в 01:43
я бы лично приговор привел черчесову дзюбе и возможно еще парочке ребят
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