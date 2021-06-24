Дзюба — лучший на групповом этапе Евро по выигранным верховым дуэлям

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сегодня, 00:48

Форвард сборной России стал лучшим игроком группового этапа Евро-2020 по среднему количеству выигранных верховых дуэлей.

В среднем за матч Дзюба первенствовал на втором этаже 8,3 раза. Второе место с показателем 6,7 занял защитник сборной Польши . Третий — форвард сборной Шотландии (6).

В то же время сборная России стала одной из худших команд группового этапа Евро по количеству ударов и точности передач.