Полузащитник стал полноценным игроком «Хоффенхайма». Соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года.

Ранее футболист выступал за «Шальке», однако недавно расторг контракт с этим клубом.

Our record appearance holder Sebastian #Rudy has signed a contract until 2023 🤝



We are delighted that you will continue to wear the #TSG shirt!#Rudy2023 pic.twitter.com/wqIHBDaO1V