«Ювентус» готов платить Дибале по новому контракту 10 млн евро в год

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28 июня 2021, 09:18

«Ювентус» собирается продлить контракт с нападающим .

Как сообщает источник, туринский клуб в ближайшее время планирует начать официальные переговоры с игроком.

«Юве» готов пролонгировать соглашение до 2025 года, а зарплата футболиста по новому договору будет составлять 10 млн евро в год.

Сам Дибала хотел бы остаться в Турине, несмотря на большое количество предложений от других команд. Ранее также была информация, что Пауло хотел бы получить капитанскую повязку.