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«Ювентус» готов платить Дибале по новому контракту 10 млн евро в год

28 июня 2021, 09:18

«Ювентус» собирается продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой.

Как сообщает источник, туринский клуб в ближайшее время планирует начать официальные переговоры с игроком.

«Юве» готов пролонгировать соглашение до 2025 года, а зарплата футболиста по новому договору будет составлять 10 млн евро в год.

Сам Дибала хотел бы остаться в Турине, несмотря на большое количество предложений от других команд. Ранее также была информация, что Пауло хотел бы получить капитанскую повязку.

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Vladimir808
Vladimir808 ответ Ironigor (раскрыть)
28 июня в 14:04
Насчёт ситро ,, Буратино» очень сильно!!!))))🤣⚽️⚽️
ДАША Д
ДАША Д
28 июня в 09:55
Очень много для Италии.
Ironigor
Ironigor
28 июня в 09:52, ред.
Без особых усилий, сидя в кресле наблюдая в бинокль футбол ⚽ да ещё с капитанской повязкой и попивая ситро "Буратино" получать бабосики в размере 10 лямов, великолепно !!! Воо жизнь пошла , и кого-то это мне напоминает, история из фонда "Шуры Бутырского" - " Страдания по футболу" !!!)))
VeniaminS
VeniaminS
28 июня в 09:52
Неплохая зарплата.
Стасодзюб
Стасодзюб
28 июня в 09:26
Нормально лавочнику 10 млн евро))))
зебра это наш газпром
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 июня в 09:22
Сеньора решила раскошелиться...
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