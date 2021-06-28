«Ювентус» готов платить Дибале по новому контракту 10 млн евро в год

«Ювентус» собирается продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой.
Как сообщает источник, туринский клуб в ближайшее время планирует начать официальные переговоры с игроком.
«Юве» готов пролонгировать соглашение до 2025 года, а зарплата футболиста по новому договору будет составлять 10 млн евро в год.
Сам Дибала хотел бы остаться в Турине, несмотря на большое количество предложений от других команд. Ранее также была информация, что Пауло хотел бы получить капитанскую повязку.
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