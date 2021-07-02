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Черчесов — об отставке: «Нужно всем успокоиться... Мы это ещё решим»

02 июля 2021, 12:12

Наставник сборной России Станислав Черчесов заявил, что на данный момент не собирается покидать свой пост.

Хочется это спокойно сформулировать... Мы занимаемся непростым государственным делом. Я занимаю государственную должность, которую нужно исполнять.

Меня никто сюда не приглашал. Считаю, что был «приказ к исполнению». Я не думал, что буду тренировать сборную, но если меня позвали, то я должен был согласиться. Каждый из нас «солдат своей страны».

Мне дали задание, я его исполняю. По поводу отставки... Нужно всем успокоиться... Мы это ещё решим. На этом давайте пока остановимся. Разбора моей работы еще не было.

Ранее сообщалось, что Техкомитет РФС выразил поддержку Черчесову.

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Shafterhopf
Shafterhopf
02 июля в 23:15
"Все матчи сыграли по-разному, до определенного момента соперники не могли с нами справиться, а когда что-то непредвиденное, нужно реагировать. Мы стараемся быть гибкими, тактику меняли" (с) Черчесов

То есть пропустив гол на 10 минуте от Бельгии - это бельгийцы не могли с нами справиться... целых 9 минут... Пропущенный на 38 минуте от Дании - тоже повезло... что раньше не пропустили...
berda2003
berda2003 ответ Klaus-S (раскрыть)
02 июля в 21:57
не поймёшь ... ты ж в англии, на эсминце катаешься по темзе...
pele1981
pele1981 ответ Roman73 (раскрыть)
02 июля в 21:24
Это Буденный-то устаревший маршал??? Поучи историю мальчик - может тогда что-то и знать будешь!
Klaus-S
Klaus-S ответ berda2003 (раскрыть)
02 июля в 21:18
О ком речь? А то я не понял кто чабан и почему он мой? )
berda2003
berda2003 ответ Klaus-S (раскрыть)
02 июля в 21:10
    Хиромант
    Хиромант
    02 июля в 21:10
    ДА, мнение миллионов российских болельщиков оказывается никого не интересует!

    Получается сборная страны существует отдельно от своей страны.

    А что, если все, УВАЖАЮЩИЕ СЕБЯ И СВОИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ, клубы не будут отпускать игроков в "такую" сборную, которой руководит "такой" тренер?

    Может хоть тогда что-либо изменится?
    LAISMEN
    LAISMEN
    02 июля в 21:00
    Это должность сладка для него получаемыми деньгами, а не тем что надо сделать для страны и российского футбола....
    Klaus-S
    Klaus-S ответ berda2003 (раскрыть)
    02 июля в 21:00
    При вашем "великом" сталине бездарей на руководящих должностях было предостаточно. Они строчили доносы на более талантливых коллег. И когда тех сажали,а их семью высылали, занимали их должности и квартиры.
    Волжская защепка
    Волжская защепка
    02 июля в 20:28
    К сожалению мы простые болельщики не можем повлиять на весь этот сюр. Единственное - на фиг всех этих "государственников", игнорировать походы на стадионы и не смотреть трансляции этой Сборнаяй, пока ею руководят долбанные Дюковы, Мутко, Фурсенки и прочие космические Стасы
    Konst56
    Konst56
    02 июля в 20:14
    Ха-ха-ха... солдат, блин, честь отдай и больше не бери...
    Слайш
    Слайш
    02 июля в 19:58
    "Меня никто сюда не приглашал."

    У меня одного вопрос в этом случае - какого черта ты там делаешь тогда?
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    02 июля в 18:55, ред.
    Надо оказывается посочувствовать, а не критиковать, человек не виноват что тренирует сборную и получает 2,5 ляма евровых, видимо это ему за моральный ущерб, бедный Стас
    firewing
    firewing
    02 июля в 18:42
    "А зачем? Ведь денежки идут -
    Ах, какие крупные деньжищи" (Высоцкий)
    memphis
    memphis
    02 июля в 18:23
    Как и везде на вертикали власти: заседевшийся дед, поехавший от собственного величия
    valt134
    valt134 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    02 июля в 18:19
    Черчесов ну прям копирует «Солнцеликого». Тот тоже «вынужден» был пожизненно остаться на троне. Народ ведь его «попросил» слезно... Ну как тут отказать? Всё для НАРОДА!!! Всё это грустно. Это реалии сегодняшней России.
    dok66
    dok66
    02 июля в 17:45
    Я то думал , что Черчесов просто тренер . А он оказывается "государев человек" Раньше за такую "работу" такого человека отправляли на эшафот , или вкрайняк на урановые шахты , пока не отработает все свои преференции . А жаль
    alexamit
    alexamit
    02 июля в 17:33
    Боже мой!И такие бездари везде и ещё получают(а не зарабатывают!)огромные деньжища по меркам нищей страны.Да на его месте удаваться надо было втихушку в Дании,а этот безмозглый петух ещё и что-то вякает на камеру!Самое страшное-покается,отряхнёт пёрышки и вновь у руля продолжать гробить футбол страны!
    David Young
    David Young ответ Ravshan878 (раскрыть)
    02 июля в 17:16, ред.
    Здравствуйте. Такие вопросы следует задавать в хэштеге вопрос_модератору.

    Видео - либо копируйте URL виде из YouTube и вставляйте в комментарий, либо жмите на иконку с картиной справа от Ответить, и копируйте её туда где написано Url видео ютуб.

    Картинки - либо сохраняете на вашем устройстве картинку, а затем вставляете её кликнув на картину справа от Ответить, а после этого кликаете на Выберите файл под Фото, либо переходите по тому адресу где находится картинка после того как вы нашли её в поисковике, копируете и вставляете в ваш комментарий.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Zimka (раскрыть)
    02 июля в 17:08
    слышал, правда или нет, не знаю, что Буденный был неплохо образован и даже по-французски говорил...
    berda2003
    berda2003 ответ Roman73 (раскрыть)
    02 июля в 17:08
    здорово написал, а главное всё точно!!!
    в своё время мировой демагог броншнейн (троцкий) размахивал лозунгом: "... главное не результат, а процесс..."
    вот и сегодня безграмотный чабан отделяет работу от результата...
    мне, как россиянину и нормальному человеку, даже стыдно за слова чабана (ведь слушали ответы по всему миру), что работу он выполнил, а результат не получился... и он себя называет государственником(!!!). При великом Сталине, за такие речи, через сколько минут он оказался бы в Магадане?...
    фу... противно дальше обсуждать бред 56а, обидно за нашу страну, могут подумать, что у нас все такие государственники...
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    02 июля в 17:06
    А я не понял,он плюнул всем нам в лицо? Как у него еще есть совесть говорить ,что он остается тренером? Что в РФС совсем забыли за честь и страну играть или Москва это независимая страна и ей наплевать на обычных людей с других регионов,которые переживают ,болеют за страну
    Zimka
    Zimka ответ Roman73 (раскрыть)
    02 июля в 16:45, ред.
    Примеры "устаревших" решений Буденного интересно послушать, Буденный как кавалерист понимал лучше многих реалии маневренной войны и писал в Ставку о необходимости вывода войск из наметившегося окружения под Киевом, благодаря Буденному сохранились и не подверглись реформам кавкорпуса в предвоенный период и когда механизированные соединения кончились именно они были подвижными соединениями которые могли наносить удары в глубину.
    альсато
    альсато
    02 июля в 16:43
    Государственную должность не исполняют!...Там работают!...и если твоя работа не приносит результата-тогда тебе цитируют сказку про КОЛОБКА!))))
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ ildar_3871 (раскрыть)
    02 июля в 16:26
    Илья привет.Как разместить фото или видео?Что нужно делать?
    Михаил Полунин
    Михаил Полунин
    02 июля в 16:24, ред.
    Пресс-конференция оставила удручающее впечатление (это мягко сказано)...

    Такое впечатление, что русский язык отдыхал...

    В нынешней ситуации ни сборной нет, ни перспектив ее развития...
    Makao
    Makao
    02 июля в 16:20
    Как это разбора его работы не было, если Техкомитет РФС признал его работу неудовлетворительной пару дней назад? Он в своей собственной иллюзии живёт или настолько нагло косит под дурачка?
    Храневец
    Храневец
    02 июля в 16:06
    От Единой России тоже толка нет ,но уходить не собираются НИКТО . Чем Стас хуже ?Пусть тренирует до конца правления Путина .Потерпим и того и другого .
    морозз
    морозз ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
    02 июля в 15:59
    Это не секрет, это боль и беда России!
    ildar_3871
    ildar_3871
    02 июля в 15:58
    andromend
    andromend
    02 июля в 15:38
    Так! Дайте Стасу поработать.Чаша до дна еще не испита!
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