Черчесов — об отставке: «Нужно всем успокоиться... Мы это ещё решим»

Наставник сборной России заявил, что на данный момент не собирается покидать свой пост.

Хочется это спокойно сформулировать... Мы занимаемся непростым государственным делом. Я занимаю государственную должность, которую нужно исполнять.

Меня никто сюда не приглашал. Считаю, что был «приказ к исполнению». Я не думал, что буду тренировать сборную, но если меня позвали, то я должен был согласиться. Каждый из нас «солдат своей страны».

Мне дали задание, я его исполняю. По поводу отставки... Нужно всем успокоиться... Мы это ещё решим. На этом давайте пока остановимся. Разбора моей работы еще не было.