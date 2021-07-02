Черчесов — об отставке: «Нужно всем успокоиться... Мы это ещё решим»

Наставник сборной России Станислав Черчесов заявил, что на данный момент не собирается покидать свой пост.
Хочется это спокойно сформулировать... Мы занимаемся непростым государственным делом. Я занимаю государственную должность, которую нужно исполнять.
Меня никто сюда не приглашал. Считаю, что был «приказ к исполнению». Я не думал, что буду тренировать сборную, но если меня позвали, то я должен был согласиться. Каждый из нас «солдат своей страны».
Мне дали задание, я его исполняю. По поводу отставки... Нужно всем успокоиться... Мы это ещё решим. На этом давайте пока остановимся. Разбора моей работы еще не было.
Ранее сообщалось, что Техкомитет РФС выразил поддержку Черчесову.
Черчесов похож на Будённого в 41-ом - безнадёжно устаревший маршал, который здесь потому, что некуда девать, которого не сковырнуть потому, что исполняет приказ . Уже лет десять как государство взялось за футбол, посчитав его государственным делом. Только взялось государство не за футбол в целом, а за верхушку - сборную.
И успехом считает не качество снизу до верху, а бутафорский успех на большом турнире. Потёмкинская деревня - такое нынче у нас государство, Черчесовы и Мутко- такие нынче у нас специалисты.
По ИХ мысли сборная - спецподразделение, а Чемпионат Мира - спецоперация, игроки не футболисты, а солдаты на задании, и сборной нужен не тренер а спецкуратор Черчесов, с громким голосом и крепкими руками.
Дзюба парень простой и как солдат он понял главное, главное умение правильно брать под козырёк! Что и тренирует усердно, а остальные растерялись, не дошло ещё, отсюда неуспех. Но ресурс есть, надо продолжать в том же духе.
Пропал дом, как говорил профессор Преображенский.
Черчесов похож на Будённого в 41-ом - безнадёжно устаревший маршал, который здесь потому, что некуда девать, которого не сковырнуть потому, что исполняет приказ . Уже лет десять как государство взялось за футбол, посчитав его государственным делом. Только взялось государство не за футбол в целом, а за верхушку - сборную.
И успехом считает не качество снизу до верху, а бутафорский успех на большом турнире. Потёмкинская деревня - такое нынче у нас государство, Черчесовы и Мутко- такие нынче у нас специалисты.
По ИХ мысли сборная - спецподразделение, а Чемпионат Мира - спецоперация, игроки не футболисты, а солдаты на задании, и сборной нужен не тренер а спецкуратор Черчесов, с громким голосом и крепкими руками.
Дзюба парень простой и как солдат он понял главное, главное умение правильно брать под козырёк! Что и тренирует усердно, а остальные растерялись, не дошло ещё, отсюда неуспех. Но ресурс есть, надо продолжать в том же духе.
Пропал дом, как говорил профессор Преображенский.