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Песков: «Вопрос об отставке Черчесова решает не Кремль»

02 июля 2021, 14:11

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может принимать решение об отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Не Кремлю принимать такие решения (об отставке главного тренера сборной по футболу)», - заявил представитель Кремля. При этом он напомнил, что ранее глава государства Владимир Путин высказал свое мнение по кадровым изменениям в сборной. «Я не считаю возможным здесь что-то говорить на эту тему», - добавил Песков.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что на данный момент не собирается покидать свой пост.

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Все комментарии
Predator94
Predator94
02 июля в 18:50
на сборную России можно забить до лучших времен, которые непонятно, когда настанут. Смысл болеть за такую сборную не вижу - играют без желания и страсти, что было у всех, кроме россиян, обидно очень!
z2zn3k325hfq
z2zn3k325hfq
02 июля в 18:15
А между тем,сборная России по баскетболу не отобралась на ОИ в Токио..........
juvenale
juvenale
02 июля в 18:11, ред.
часы не мои,яхты не мои,дочь на моя,дворец не мой
Храневец
Храневец
02 июля в 16:10
А кто решает Навальный ?
stanichnik
stanichnik
02 июля в 15:46, ред.
На повестке дня стоит вопрос не отдельного футбольного клуба, а целой сборной страны успехи которой в том числе влияют на престиж государства. И в данном случае самоустранение Кремля от оценки выступления главной команды и работы её тренерского штаба на столь значимом международном турнире выглядит, мягко говоря, некорректно. А если учесть, что вся система работы гос.аппарата в нашей стране в последние годы, начиная от глав районных администраций до кабинета министров завязана на Президенте, то и судьба главного тренера сборной и программа развития нашего футбольного хозяйства в стране зависят от решения "гаранта конституции".
VAN ARM
VAN ARM
02 июля в 15:06
жаль))) тут только путин может помочь убрать усатого))))
Capral
Capral
02 июля в 14:57
Не знаю, где решают, но позиция самого Черчесова поражает и бесит!!! Давно, сам, должен был подать в отставку, после такого ПОЗОРА!!!!!!!
За адекватность
За адекватность
02 июля в 14:54
Да это понятно. По сути и решать ничего не нужно было. Условно наитемнейший мог просто намекнуть, и чинуши РФС без раздумий, под видом своего решения оправили бы ССЧ на гильотину. Но публично намекать не стал, даже как бы высказался в плане доверия рулящим футболом. Так что скорее всего...
Серж 129
Серж 129
02 июля в 14:52
не придти всем на сл матч сбороной только так можно заставить этого гада подать в отставку
1-я конная
1-я конная
02 июля в 14:48
Дмитрий - но Тараканище заявляет обратное! Дословно:

"...Меня никто сюда не приглашал. Считаю, что был «приказ к исполнению». Я не думал, что буду тренировать сборную, но если меня позвали, то я должен был согласиться..."

Такой "приказ", от которого нельзя отказаться, мог поступить только из Кремля. Ну или Тараканище трепло редкое. Второе скорее всего наиболее реально
swed27
swed27
02 июля в 14:43
Президент у нас как всегда боится взять ответственность на себя
Cat01
Cat01
02 июля в 14:34
Надо самим решать
mihaluch
mihaluch
02 июля в 14:28
У нас всё решает Кремль.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
02 июля в 14:26
Приближенные влияют. Мутко, Миллер, Матвиенко, Иванов и др. В России так было и будет.
Черчесову в отставку. Хватит болельщикам на голову воду лить.
Можно подумать без травмированных сборная играла по другому. В Лиге наций, Кубке конфедерации команда так и играла. Ни атаки, ни защиты. Евро, это лишь выстрел. Контрольный будет на отборе к ЧМ и понадобятся десятки лет, чтобы сборная приподнялась с колен. Не встать! Только, чтобы приподнялась.
В отставку!!!
dadrail
dadrail
02 июля в 14:26
Ну да...ну да.... куда же мы мля, да и без "Кремля"....:((((
112910415
112910415
02 июля в 14:22
есть нам о чем подумать перед осенними выборами
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 июля в 14:19
Песков, за дочерью следи, а футбол обойдётся и без тебя
radone
radone
02 июля в 14:18
надо было бы - решили, а так кремль с РФС же друзья, поэтому кремль и не вмешивается, потому что РФС получает откаты на зарплате Черчесова
Шуnя771
Шуnя771
02 июля в 14:18
Самый простой и правильный способ решить этот общенациональный вопрос и как показывают комментарии болельщиков "единогласно" - вынести на общенародное голосование...
Остапчук 67
Остапчук 67
02 июля в 14:15
Опять ни о чем
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