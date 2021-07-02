Песков: «Вопрос об отставке Черчесова решает не Кремль»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может принимать решение об отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«Не Кремлю принимать такие решения (об отставке главного тренера сборной по футболу)», - заявил представитель Кремля. При этом он напомнил, что ранее глава государства Владимир Путин высказал свое мнение по кадровым изменениям в сборной. «Я не считаю возможным здесь что-то говорить на эту тему», - добавил Песков.
Ранее Станислав Черчесов заявил, что на данный момент не собирается покидать свой пост.
Черчесову в отставку. Хватит болельщикам на голову воду лить.
Можно подумать без травмированных сборная играла по другому. В Лиге наций, Кубке конфедерации команда так и играла. Ни атаки, ни защиты. Евро, это лишь выстрел. Контрольный будет на отборе к ЧМ и понадобятся десятки лет, чтобы сборная приподнялась с колен. Не встать! Только, чтобы приподнялась.
В отставку!!!
Черчесову в отставку. Хватит болельщикам на голову воду лить.
Можно подумать без травмированных сборная играла по другому. В Лиге наций, Кубке конфедерации команда так и играла. Ни атаки, ни защиты. Евро, это лишь выстрел. Контрольный будет на отборе к ЧМ и понадобятся десятки лет, чтобы сборная приподнялась с колен. Не встать! Только, чтобы приподнялась.
В отставку!!!