Песков: «Вопрос об отставке Черчесова решает не Кремль»

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02 июля 2021, 14:11

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может принимать решение об отставке главного тренера сборной России .

«Не Кремлю принимать такие решения (об отставке главного тренера сборной по футболу)», - заявил представитель Кремля. При этом он напомнил, что ранее глава государства Владимир Путин высказал свое мнение по кадровым изменениям в сборной. «Я не считаю возможным здесь что-то говорить на эту тему», - добавил Песков.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что на данный момент не собирается покидать свой пост.