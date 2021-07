Кидд покинул тренерский штаб «Ман Сити» после 12 лет работы

«Манчестер Сити» сообщает, что покинул тренерский штаб «горожан».

72-летний тренер работал в МС на протяжении 12 лет.

Кидд работал помощником главного тренера, тренером академии, а также менеджером по техническому развитию. За 12 лет работы Кидд вместе с командой завоевал 16 различных трофеев.

Brian Kidd has left Manchester City, following 12 remarkable years at the Etihad Stadium.



READ ⬇️



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re