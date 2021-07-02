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Кидд покинул тренерский штаб «Ман Сити» после 12 лет работы

02 июля 2021, 13:22

«Манчестер Сити» сообщает, что Брайан Кидд покинул тренерский штаб «горожан».

72-летний тренер работал в МС на протяжении 12 лет.

Кидд работал помощником главного тренера, тренером академии, а также менеджером по техническому развитию. За 12 лет работы Кидд вместе с командой завоевал 16 различных трофеев.

Ранее Соккер.ру рассказывал об игровой карьере Брайана Кидда.

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Все комментарии
allemz
allemz
02 июля в 14:38
Удивительный и трудолюбивый человек, легенда МЮ, проработавший на славу МС целых 12 лет, как и легенда МС - сэр Мэтт Басби, принесший МЮ всеобщую славу в свое время.
Брайан с 1991 года и по сей день в ассистентах ходит, успел поработать помощником САФа в праймовые времена, затем Лидс со сборной Англии, ну и канеш следом в МС. Правда, успел чутка поработать и.о. главного тренера после увольнения Манчини. Сам по себе трудолюбивый профессионал, скромный человек, я бы сказал, теневой творец успехов МС, многое дал клубу, поэтому помимо искренних слов благодарности больше сказать-то и нечего
Mekail
Mekail
02 июля в 13:44
Много отдал клубу...здоровья и удачи в дальнейшем
ДАША Д
ДАША Д
02 июля в 13:44
Здоровье уже не то.
drug01
drug01
02 июля в 13:32
Время его пришло
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