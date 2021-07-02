Кидд покинул тренерский штаб «Ман Сити» после 12 лет работы

«Манчестер Сити» сообщает, что Брайан Кидд покинул тренерский штаб «горожан».
72-летний тренер работал в МС на протяжении 12 лет.
Кидд работал помощником главного тренера, тренером академии, а также менеджером по техническому развитию. За 12 лет работы Кидд вместе с командой завоевал 16 различных трофеев.
Brian Kidd has left Manchester City, following 12 remarkable years at the Etihad Stadium.— Manchester City (@ManCity) July 2, 2021
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Ранее Соккер.ру рассказывал об игровой карьере Брайана Кидда.
Брайан с 1991 года и по сей день в ассистентах ходит, успел поработать помощником САФа в праймовые времена, затем Лидс со сборной Англии, ну и канеш следом в МС. Правда, успел чутка поработать и.о. главного тренера после увольнения Манчини. Сам по себе трудолюбивый профессионал, скромный человек, я бы сказал, теневой творец успехов МС, многое дал клубу, поэтому помимо искренних слов благодарности больше сказать-то и нечего
Брайан с 1991 года и по сей день в ассистентах ходит, успел поработать помощником САФа в праймовые времена, затем Лидс со сборной Англии, ну и канеш следом в МС. Правда, успел чутка поработать и.о. главного тренера после увольнения Манчини. Сам по себе трудолюбивый профессионал, скромный человек, я бы сказал, теневой творец успехов МС, многое дал клубу, поэтому помимо искренних слов благодарности больше сказать-то и нечего