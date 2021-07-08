Кейн — первый игрок в истории Евро, не забивший пенальти в овертайме

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08 июля 2021, 05:37

Сборная Англии обыграла Данию (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020.

На 104-й минуте встречи нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии не реализовал пенальти, но удачно сыграл на добивании, забив победный гол своей команды. 27-летний форвард стал первым футболистом в истории чемпионатов Европы, которому не удалось забить с пенальти в овертайме.

Также Кейн стал вторым игроком в истории Евро, забившим гол с добивания после нереализованного пенальти. Первым был македонец , сделавший это на Евро-2020 в матче с Украиной (1:2).

В этом матче Кейн повторил рекорд Гари Линекера.