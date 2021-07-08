Англия впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы

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08 июля 2021, 00:43

Сборная Англии обыграла сборную Дании (2:1) в дополнительное время и вышла в финал Евро-2020.

Англичане впервые в своей истории сумели пробиться в финал чемпионата Европы. До этого самым большим достижением сборной Англии на Евро было 3-е место в 1968 году, когда англичане обыграли СССР со счётом 2:0, а также полуфинал на Евро-1996.

На Евро-2020 голкипер англичан Джордан Пикфорд установил новый рекорд сборной.