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Англия впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы

08 июля 2021, 00:43
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Сборная Англии обыграла сборную Дании (2:1) в дополнительное время и вышла в финал Евро-2020.

Англичане впервые в своей истории сумели пробиться в финал чемпионата Европы. До этого самым большим достижением сборной Англии на Евро было 3-е место в 1968 году, когда англичане обыграли СССР со счётом 2:0, а также полуфинал на Евро-1996.

На Евро-2020 голкипер англичан Джордан Пикфорд установил новый рекорд сборной.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ azkan (раскрыть)
08 июля в 14:12
если назначают очень тухлый пенальти значит победил сильнейший?
Vova999999999
Vova999999999
08 июля в 12:02
Не понравилась мне игра датчан. Бегали полтора тайма, как лошади, а на большее их уже не хватило. Англичане играли споойно, достойно и без паники. Италия и Англия это лучшие команды на этом чемпионате. Достойный будет финал.
lobsterdam
lobsterdam
08 июля в 12:00
Не "вышла", а вытащили!
Штатный ныряльщик Гвардиолы и Мансити, используя огромный опыт, добытый в АПЛ, при помощи арбитра помог Англии выйти в финал!
Арбитр встречи не стал полагаться на случай (серия пенальти) и решил все закончить а экстратайме и "поверил" Стерлингу! Еще бы не поверить! Наверное, и К.С. Станиславский не смог бы произнести свою известную фразу в этом случае!
Ну какой ЧЕ без скандала?
Ну а Англия показала свой середняковый уровень: Пикфорд- неврастеник, пуляющий мячи в никуда, Кейн - заторможенный и вечно падающий, а эти Фодены с Маунтами и прочими вообще непонятно чем занимались!
mars6791
mars6791 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 июля в 11:45
Не факт , что забили бы с игры. Я помню как Наполи Спартак мутузил 85 минут не выпускал с их половины поля, не смогли забить. Да много примеров. Но то что англичане подпортили себе репутацию это факт, а могли сделать это чисто. Ну ничего найдется на них ещё один Марадона . А стерлинг тот ещё мерзавец , где то есть в сети его нырок в штрафной площади Шахтёра ( лига чемпионов).
azkan
azkan ответ mars6791 (раскрыть)
08 июля в 11:33
Они в отпуск собирались уже. И вдруг такое решение. удача, фарт, везение. А дальше чемпионство.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ mars6791 (раскрыть)
08 июля в 11:30
Я ничего не имею против Дании, они мне нравятся, как и большинству. Но хватило их на полтора тайма. Англия их просто задавила. Не будь пенальти, забили бы с игры. Датчане в ДВ ноги еле таскали.
mars6791
mars6791 ответ azkan (раскрыть)
08 июля в 11:18
Не знаю, не знаю. Это была полноценная замена сб.Югославии, как оказалось хрен редьки не слаще. Та Югославия вполне могла стать чемпионом ЧЕ92, одна из сильнейших сборных мира, но война, и поехали датчане, занявшие 2 место в группе. Тут фартом или везением трудно назвать ситуацию, скорее стечение обстоятельств.
Мага Шульман
Мага Шульман
08 июля в 11:14
Forza Italia ! Что тут еще сказать!
d_fincher
d_fincher
08 июля в 11:10, ред.
Дельфинарий в финале.
nikot
nikot
08 июля в 10:33
Вышла то вышла,но с душком и он долго не выветрится!
azkan
azkan ответ mars6791 (раскрыть)
08 июля в 10:32
Я называю фартом выход Дании на финальную часть на Евро 1992.
Котрая узнала что играют в финальной части за четыре дня, вместо сб Югославии. Которого дисквалифицировали.
Это был действительно фарт.
mars6791
mars6791 ответ azkan (раскрыть)
08 июля в 10:26
Подыгрыш судьи вы называете фарт?
mars6791
mars6791
08 июля в 10:24
Эх, чуть подогадливей будь датский игрок, возьми второй мяч да побеги к воротам Англии, вот у судьи глаза бы разбежались, видимо так только можно было бы доказать судье , что на поле 2 мяча.
azkan
azkan
08 июля в 10:23
Что спорить. Счет на табло. Статистика 21 против 6 ударов. Победил сильнейший.
Дании 1992 году уже раз подфартило и хватит.
mars6791
mars6791 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 июля в 10:21
При хорошей игре, с моментами, поддержке болельщиков, на родной трибуне, все равно без судьи англичане не могут победить. Здесь помимо притянутого пенальти, посмотрите на поле оказалось два мяча, причем стерлинг и защитники пронеслись в 1-1,5 метре от него, это уже слишком, и судьи помогали победить Данию. Причем далее при вбросе датчанами мяча из за боковой, на поле тоже оказалось 2 мяча , но матч был остановлен.
berda2003
berda2003
08 июля в 10:06
никуда они не вышли - их за уши вытащили!
Ravshan878
Ravshan878 ответ poodle (раскрыть)
08 июля в 09:52
Ещё рано расходится дружище.
После матча расходимся.😎.)
Dima salev
Dima salev
08 июля в 09:52
В серии пенальти Англия проиграл бы. И пенальти сто процентов левая
Ravshan878
Ravshan878
08 июля в 09:50
С помощью судьи +VAR это сто процентный бонус от УЕФА.🤫.☝️.
Vova999999999
Vova999999999 ответ poodle (раскрыть)
08 июля в 09:43
С чего это она чемпион? ) Прогнозисты блин))
Vova999999999
Vova999999999
08 июля в 09:39
Это всё благодаря Саутгейту. Единственный нормальный тренер за всё время.
h8you
h8you
08 июля в 08:44
тащат англичан....чемпион уже известен
An Jo
An Jo
08 июля в 08:04
Англию крайне некрасивым образом вытащили в финал. Позорники.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Q-J-G (раскрыть)
08 июля в 07:45
А вы сами матч то смотрели??? Что то у меня на этот счет сомнения возникают.
Ислам0926
Ислам0926
08 июля в 07:32
Вот вам и политика во всей красе,Англия в финале на Уэмбли не удивлюсь если судья в финале уже к 25 минуте удалит игрока Италии и поставит пенальти,для чего тогда ВАР??? Если ставить такой пенальти
Johnes
Johnes
08 июля в 07:28
Родоначальники футбола и ни одного финала до сегодняшнего дня, это какой то нонсенс
sir_Alex
sir_Alex ответ ABir (раскрыть)
08 июля в 06:41
Судя по вчерашнему пенальти, такая цель есть 😉
Futurista
Futurista ответ Locomotive Breath (раскрыть)
08 июля в 06:39, ред.
По игре англичан и нет вопросов...есть вопросы по пенальти...французы, бельгийцы и испанцы не слабее англичан однако они вылетели в честной борьбе...
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Futurista (раскрыть)
08 июля в 06:36
Игра забудется - результат останется. Ну или второй вариант : Победителей не судят.
Я считал, что в финале смогут только датчане серьёзно противостоять Италии, но вчерашний полуфинал меня в этом разубедил. Англия, во главе с Саутгейтом, хоть и прагматично выглядит на Евро, единственная, кто создаст конкретные проблемы итальянцам. Болея за Англию всю сознательную жизнь, желаю ей победы и титула!
God save the Queen!
poodle
poodle
08 июля в 06:29
Ну тут все понятно,италия чемпион,расходимся!
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