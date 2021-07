«Ливерпуль» представил форму, в которой команда будет проводить выездные матчи в грядущем сезоне.

Комплект выполнен в белом цвете, на рукавах и воротнике добавлены темно-зеленые детали.

🥁 It’s here…



Our new @nikefootball away kit has arrived 🤩 pic.twitter.com/PqGpzOXVqZ

LFC