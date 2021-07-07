«Рома» представила фанатскую атрибутику с изображением Моуриньо

«Рома» представила коллекцию фанатской атрибутики с изображением главного тренера команды Жозе Моуриньо.
Теперь лицо известного португальского специалиста красуется на футболках римского клуба.
🟨 𝗝𝗠 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 🟥#ASRoma— AS Roma (@OfficialASRoma) July 7, 2021
Ранее «Рома» показала фотографии Моуриньо на скутере, которые воссоздают знаменитую уличную фреску Рима.
Когда у португальца спросили,какой эпизод на вас произвёл впечатление. Моуриньо не задумываясь ответил: НьюВасюки.
Когда у португальца спросили,какой эпизод на вас произвёл впечатление. Моуриньо не задумываясь ответил: НьюВасюки.
как бы не случилось то, что в Челси, МЮ, Тоттенхэм...
Вам футболки с его лицом, ему деньги за досрочное расторжение контракта,
и с умным выражением лица на поиски новой команды...
как бы не случилось то, что в Челси, МЮ, Тоттенхэм...
Вам футболки с его лицом, ему деньги за досрочное расторжение контракта,
и с умным выражением лица на поиски новой команды...