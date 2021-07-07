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«Рома» представила фанатскую атрибутику с изображением Моуриньо

07 июля 2021, 13:45

«Рома» представила коллекцию фанатской атрибутики с изображением главного тренера команды Жозе Моуриньо.

Теперь лицо известного португальского специалиста красуется на футболках римского клуба.

Ранее «Рома» показала фотографии Моуриньо на скутере, которые воссоздают знаменитую уличную фреску Рима.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
08 июля в 22:14
Всё дело в том что Моур их главный трансфер в истории. Более крупных людей там не было (Тотти не в счёт, он свой).
заDOOMчивый
заDOOMчивый
07 июля в 14:57
Жозэ несколько лет назад,случайно попалась книга 12 стульев.он вначале подумал,что про футболистов и тренера,но оказалось про Великого Комбинатора.
Когда у португальца спросили,какой эпизод на вас произвёл впечатление. Моуриньо не задумываясь ответил: НьюВасюки.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
07 июля в 14:54
Жозе настоящий Волк, съест Рому и не заметит.
Rattlehead
Rattlehead
07 июля в 14:46
Как вариант
ДАША Д
ДАША Д
07 июля в 14:18
Уже начали отбивать потраченные деньги.
Q-J-G
Q-J-G
07 июля в 14:03
Не рановато ли - лицо Моуриньо на футболках,
как бы не случилось то, что в Челси, МЮ, Тоттенхэм...

Вам футболки с его лицом, ему деньги за досрочное расторжение контракта,
и с умным выражением лица на поиски новой команды...
beefs
beefs
07 июля в 13:51
фанаты надеяться на хороший результат...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
07 июля в 13:51
Нк бросают деньги на ветер
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