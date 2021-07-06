Стильный Роналду и обаятельный Кимпембе. Топ-20 модников Евро-2020

Собрали сборную модников.
Джек Грилиш (Англия)
Еще несколько лет назад Джек был обычным «серым» футболистом, но недавно за него серьезно взялись стилисты, этим летом он, вероятно, перейдет в топ-клуб АПЛ и закрепится в статусе «современного Дэвида Бекхэма».
Криштиану Роналду (Португалия)
Здесь не нужно слов. Икона стиля в современном футболе. Великолепная работа стилистов и пиарщиков.
Килиан Мбаппе (Франция)
Футболист уже в таком возрасте является одним из самых популярных игроков мира, быть в тренде — важная часть популярности. Конечно, стабильные поставки товаров от Nike (он посол бренда) только помогают.
Поль Погба (Франция)
Про этого игрока часто говорят, что Полю важнее прическа, чем игра в футбол.
Мемфис Депай (Нидерланды)
Новобранец «Барселоны», очевидно, будет самым модным в составе каталонцев.
Давид Алаба (Австрия)
В составе «Реала» тоже появилась очень важная фигура в мире футбольной моды.
Серж Гнабри (Германия)
Игрок «Баварии» не только силен на поле, но и неплохо разбирается в мировых трендах. Любопытно, что футболист предпочитает просторные фасоны, минимум аксессуаров на одежде и атмосферу 90-х.
Илкай Гюндоган (Германия)
Этот мужчина предпочитает более серьезный стиль одежды. Свитера, пиджаки — вот его стихия.
Миши Батшуайи (Бельгия)
Игрок не боится даже самых странных образов!
Рахим Стерлинг (Англия)
Футболист часто попадает на обложки журналов или в рекламу различных брендов. Это приносит неплохой доход.
Карим Бензема (Франция)
Инстаграм форварда просто пестрит разнообразными фотографиями в новой одежде.
Преснель Кимпембе (Франция)
Защитник ПСЖ, вероятно, самый модный во всей Лиге 1.
Кельвин Филлипс (Англия)
Хавбек достоин быть здесь за то, что часто меняет прически и не боится новых образов.
Антуан Гризманн (Франция)
Просто взгляните на это фото.
Ромелу Лукаку (Бельгия)
«Посмотрите на форварда вашей команды, а теперь на меня, снова на вашего форварда и снова на меня».
Алексей Миранчук (Россия)
Хавбек старается следить за модой, переезд в Италию должен только улучшить его вкусы.
Гжегож Крыховяк (Польша)
Гжегож — самый модный в РПЛ. В России у него просто нет конкурентов.
Маркос Льоренте (Испания)
Игрок «Атлетико» часто сотрудничает с различными брендами и снимается в фотосессиях.
Квинси Промес (Нидерланды)
Футболист «Спартака» даже создал свой бренд одежды. Квинси — один из самых модных игроков «оранжевых».
Последним участником нашего топа было решено сделать не игрока, а целую команду! Не зря ведь Италия пошила себе такие классные костюмы от Armani.
Пишите в комментариях, кого вы считаете самым модным игроком на Евро. Напомним, если у вас есть вип-статус на сайте, то вы можете прикреплять фото к комментариям, это часто выглядит креативнее, чем просто текст. Присылайте ваши варианты, мы ведь могли забыть многих модников!
но почему-то ничуть не интересно
но почему-то ничуть не интересно