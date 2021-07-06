Стильный Роналду и обаятельный Кимпембе. Топ-20 модников Евро-2020

1625554822

вчера, 10:00

Собрали сборную модников.

Джек Грилиш (Англия)

Еще несколько лет назад Джек был обычным «серым» футболистом, но недавно за него серьезно взялись стилисты, этим летом он, вероятно, перейдет в топ-клуб АПЛ и закрепится в статусе «современного Дэвида Бекхэма».

Криштиану Роналду (Португалия)

Здесь не нужно слов. Икона стиля в современном футболе. Великолепная работа стилистов и пиарщиков.

Килиан Мбаппе (Франция)

Футболист уже в таком возрасте является одним из самых популярных игроков мира, быть в тренде — важная часть популярности. Конечно, стабильные поставки товаров от Nike (он посол бренда) только помогают.

Поль Погба (Франция)

Про этого игрока часто говорят, что Полю важнее прическа, чем игра в футбол.

Мемфис Депай (Нидерланды)

Новобранец «Барселоны», очевидно, будет самым модным в составе каталонцев.

Давид Алаба (Австрия)

В составе «Реала» тоже появилась очень важная фигура в мире футбольной моды.

Серж Гнабри (Германия)

Игрок «Баварии» не только силен на поле, но и неплохо разбирается в мировых трендах. Любопытно, что футболист предпочитает просторные фасоны, минимум аксессуаров на одежде и атмосферу 90-х.

Илкай Гюндоган (Германия)

Этот мужчина предпочитает более серьезный стиль одежды. Свитера, пиджаки — вот его стихия.

Миши Батшуайи (Бельгия)

Игрок не боится даже самых странных образов!

Рахим Стерлинг (Англия)

Футболист часто попадает на обложки журналов или в рекламу различных брендов. Это приносит неплохой доход.

Карим Бензема (Франция)

Инстаграм форварда просто пестрит разнообразными фотографиями в новой одежде.

Преснель Кимпембе (Франция)

Защитник ПСЖ , вероятно, самый модный во всей Лиге 1.

Кельвин Филлипс (Англия)

Хавбек достоин быть здесь за то, что часто меняет прически и не боится новых образов.

Антуан Гризманн (Франция)

Просто взгляните на это фото.

Ромелу Лукаку (Бельгия)

«Посмотрите на форварда вашей команды, а теперь на меня, снова на вашего форварда и снова на меня».

Алексей Миранчук (Россия)

Хавбек старается следить за модой, переезд в Италию должен только улучшить его вкусы.

Гжегож Крыховяк (Польша)

Гжегож — самый модный в РПЛ . В России у него просто нет конкурентов.

Маркос Льоренте (Испания)

Игрок «Атлетико» часто сотрудничает с различными брендами и снимается в фотосессиях.

Квинси Промес (Нидерланды)

Футболист «Спартака» даже создал свой бренд одежды. Квинси — один из самых модных игроков «оранжевых».

Последним участником нашего топа было решено сделать не игрока, а целую команду! Не зря ведь Италия пошила себе такие классные костюмы от Armani.

Пишите в комментариях, кого вы считаете самым модным игроком на Евро. Напомним, если у вас есть вип-статус на сайте, то вы можете прикреплять фото к комментариям, это часто выглядит креативнее, чем просто текст. Присылайте ваши варианты, мы ведь могли забыть многих модников!