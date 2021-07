Пресс-служба «Ньюкасла» презентовала новую домашнюю форму на сезон-2021/22.

Новая форма сохранила в себе классическую черно-белую расцветку в вертикальную полоску.

