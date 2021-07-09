«Лацио» презентовал домашнюю форму на новый сезон

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09 июля 2021, 12:39

Пресс-служба «Лацио» презентовала новую домашнюю форму на сезон-2021/22.

Цвет формы выполнен в классическом для римского клуба цвете — голубом. Вратарский комплект представлен в салатовом цвете.

🔥 I nostri ragazzi in posa con la nuova maglia Home firmata @MacronSports!#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/9WwR9V9Ovj — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 9, 2021

Отметим, что техническим спонсором «Лацио» по-прежнему является Macron. Недавно стало известно, что один российский клуб также будет пользоваться услугами этой фирмы.