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«Лацио» презентовал домашнюю форму на новый сезон

09 июля 2021, 12:39

Пресс-служба «Лацио» презентовала новую домашнюю форму на сезон-2021/22.

Цвет формы выполнен в классическом для римского клуба цвете — голубом. Вратарский комплект представлен в салатовом цвете.

Отметим, что техническим спонсором «Лацио» по-прежнему является Macron. Недавно стало известно, что один российский клуб также будет пользоваться услугами этой фирмы.

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Все комментарии
David Young
David Young
09 июля в 12:45
Красивая форма, но форма вратаря не очень из-за цвета.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июля в 12:43
На любителя...
izrafel
izrafel
09 июля в 12:42
Пойдет для игр
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