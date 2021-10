Месси, Неймар и Мбаппе поучаствовали в презентации третьей формы ПСЖ

Пресс-служба ПСЖ представила третий комплект формы на сезон-2021/22.

В презентации формы поучаствовали , Неймар, и другие звёздные футболисты парижан. Третий комплект выполнен в стиле формы ПСЖ 90-х годов.

🆕👕⚫ 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐝𝐚𝐫𝐤𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐭𝐨 𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭



Introducing our new 𝑡ℎ𝑖𝑟𝑑 kit for the 21/22 season and the predominantly black and grey collection 🤩#𝗧𝗼𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀 pic.twitter.com/ekUpXzP1yl