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«Челси» предложит Рюдигеру удвоенную зарплату

20 сентября 2021, 09:04

Лондонский «Челси» не оставляет попыток сохранить у себя защитника Антонио Рюдигера. Стороны пока не могут продлить контракт. Текущее соглашение истекает летом 2022 года. У игрока есть два предложения – от ПСЖ и «Реала». Немецкий футболист обижен намерением клуба продать его в прошлом сезоне, и по сей день он отвергает все предложения синих о продлении соглашения. «Челси» оценил все риски и решил удвоить заработную плату игроку по новому контракту. Помимо этого, Рюдигеру будет предложена роль ключевого защитника в обороне «аристократов». Томас Тухель лично пытается убедить игрока остаться в Лондоне.

Напомним, что у «Челси», на случай ухода Рюдигера, есть запасной вариант.

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Все комментарии
azkan
azkan
20 сентября в 22:23
Рюдигер перестал косячить. Вот и сразу пошла игра. Может жестко играть и главное ответить, иногда через чур жестко. Один из парней с яйцами, на ряду с Жоржиньо, Маунтом и я бы включил еще Менди. Чего и не хватало прежнему Челси.
Ну а новый контракт наверное с одним из ключевых защитников наверное будет.
idres
idres
20 сентября в 11:11
Нужно его удержать...
ДАША Д
ДАША Д
20 сентября в 09:29
Предложение вестма заманчивое.
sv_1969
sv_1969
20 сентября в 09:17
Значит нужен
Cat01
Cat01
20 сентября в 09:06
Защитник им нужен
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