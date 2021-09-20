«Челси» предложит Рюдигеру удвоенную зарплату

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20 сентября 2021, 09:04

Лондонский «Челси» не оставляет попыток сохранить у себя защитника . Стороны пока не могут продлить контракт. Текущее соглашение истекает летом 2022 года. У игрока есть два предложения – от ПСЖ и «Реала». Немецкий футболист обижен намерением клуба продать его в прошлом сезоне, и по сей день он отвергает все предложения синих о продлении соглашения. «Челси» оценил все риски и решил удвоить заработную плату игроку по новому контракту. Помимо этого, Рюдигеру будет предложена роль ключевого защитника в обороне «аристократов». лично пытается убедить игрока остаться в Лондоне.

Напомним, что у «Челси», на случай ухода Рюдигера, есть запасной вариант.