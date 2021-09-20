«Ювентус» отказался от работы над трансфером Погба

«Ювентус» не планирует возобновлять работу над трансфером полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, утверждает TuttoMercatoWeb.
Контракт полузащитника сборной Франции с МЮ истекает летом 2022 года, однако, по информации источника, туринский клуб не рассматривает вариант с подписанием Погба. Отмечается, что «Юве» хочет потратить деньги, которые могли бы пойти на зарплату француза, на другие цели.
Ранее появилась информация о работе МЮ над новым контрактом для Поля.
Но не думаю что какое-то TuttoMercatoWeb последняя инстанция. Будем делать посмотреть , что там будет дальше.
Но не думаю что какое-то TuttoMercatoWeb последняя инстанция. Будем делать посмотреть , что там будет дальше.