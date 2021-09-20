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«Ювентус» отказался от работы над трансфером Погба

20 сентября 2021, 17:58

«Ювентус» не планирует возобновлять работу над трансфером полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, утверждает TuttoMercatoWeb.

Контракт полузащитника сборной Франции с МЮ истекает летом 2022 года, однако, по информации источника, туринский клуб не рассматривает вариант с подписанием Погба. Отмечается, что «Юве» хочет потратить деньги, которые могли бы пойти на зарплату француза, на другие цели.

Ранее появилась информация о работе МЮ над новым контрактом для Поля.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
20 сентября в 18:51
денег нет
Ironigor
Ironigor
20 сентября в 18:30
А я так ждал, надеялся и верил .
Но не думаю что какое-то TuttoMercatoWeb последняя инстанция. Будем делать посмотреть , что там будет дальше.
sv_1969
sv_1969
20 сентября в 18:09
Ну вот! А негр уже настроился в Италию))
протон
протон
20 сентября в 18:02
незачем было уходить от туда, где у тебя всё шло отлично, даже роналдо сменив МЮ на Реал стал играть хуже, в МЮ он был бесподобен
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
20 сентября в 18:01
Впрямь отказался или все же это было невозможно сделать?
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