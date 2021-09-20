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«Челси» хочет опередить «Ювентус» в подписании Тчуамени

20 сентября 2021, 12:59

Лондонский «Челси» интересуется полузащитником «Монако» Орельеном Тчуамени. На игрока претендует также туринский «Ювентус». Лондонцы хотят опередить «зебр» и сделать предложение раньше, чтобы склонить выбор игрока в пользу «Челси». Монегаски будут готовы расстаться с Тчуамени примерно за 40 млн евро.

По информации СМИ, предложение по игроку может поступить уже зимой. Если это произойдёт, то остаток сезона футболист проведёт в «Монако».

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ протон (раскрыть)
21 сентября в 18:21
так он в первом туре и не показал ничего хахаха
ну а игра начнет появляться где-то через год,как было и в Реале,ведь нужно перестраивать всю игру и переставать работать на стату одного человека
протон
протон ответ juvenale (раскрыть)
20 сентября в 23:51, ред.
«Ювентус» ни разу не выиграл в 4 турах Серии А и идет 18-м с 2 очками....До сих пор ждем, пока Роналду перестанет мешать Ювентусу побеждать, дождаться не можем.
протон
протон ответ juvenale (раскрыть)
20 сентября в 23:11
я как полагаю во всем виноват КР?)) а где игра после ухода КР?
juvenale
juvenale ответ протон (раскрыть)
20 сентября в 23:00
cкорее обанкротил
протон
протон ответ juvenale (раскрыть)
20 сентября в 22:27
я не говорил что КР озолотил клуб. но что то внес . некую лепту ...
juvenale
juvenale ответ протон (раскрыть)
20 сентября в 21:57
хахаха ты узнай сколько клуб получает от продажи футболки и сколько спонсор)))неужели есть люди,которые верят,что игроки свой трансфер отбивают футболками....клуб максимум процентов 10 получает с продажи каждой футболки и уже не 2018 год....все кто хотел купили его футболки
протон
протон ответ juvenale (раскрыть)
20 сентября в 19:00
За три недели с момента перехода Роналду в «Ювентус» клуб продал около 55 тысяч футболок. В результате прибыль составила 6,5 миллионов евро.
Если темпы продаж сохранятся, то к концу сезона «Ювентус» сможет заработать на одних лишь футболках от 55 до 65 миллионов евро.
juvenale
juvenale ответ протон (раскрыть)
20 сентября в 18:57
а вы оказывается еще и финансист)))так принцесса ушла,уже экономия около 60 млн + вольют еще 400 млн зимой
juvenale
juvenale
20 сентября в 18:56
Рабье забирайте и Рэмзи
Romeo 777
Romeo 777
20 сентября в 14:50
На данный момент Ювентусу он нужнее думается.
ДАША Д
ДАША Д
20 сентября в 13:52
Дешево этот игрок уже стоить не будет.
SHMEL258
SHMEL258
20 сентября в 13:47
Ни в Челси, ни в Ювентус он не пойдёт, он с детства за спартак.
Любoмир
Любoмир
20 сентября в 13:46
Ну Чесли в фаворите за эту гонку
протон
протон
20 сентября в 13:01
У Юве убыток 190 миллионов, Челси в плюсе. Какой Тчуамели, какое соперничество, клубу долги Аньелли+Паратичи+пандемии разгребать еще несколько лет.
shlomo
shlomo
20 сентября в 12:59
И скорее всего опередят....
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