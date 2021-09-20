«Челси» хочет опередить «Ювентус» в подписании Тчуамени

Лондонский «Челси» интересуется полузащитником «Монако» Орельеном Тчуамени. На игрока претендует также туринский «Ювентус». Лондонцы хотят опередить «зебр» и сделать предложение раньше, чтобы склонить выбор игрока в пользу «Челси». Монегаски будут готовы расстаться с Тчуамени примерно за 40 млн евро.
По информации СМИ, предложение по игроку может поступить уже зимой. Если это произойдёт, то остаток сезона футболист проведёт в «Монако».
ну а игра начнет появляться где-то через год,как было и в Реале,ведь нужно перестраивать всю игру и переставать работать на стату одного человека
ну а игра начнет появляться где-то через год,как было и в Реале,ведь нужно перестраивать всю игру и переставать работать на стату одного человека
Если темпы продаж сохранятся, то к концу сезона «Ювентус» сможет заработать на одних лишь футболках от 55 до 65 миллионов евро.
Если темпы продаж сохранятся, то к концу сезона «Ювентус» сможет заработать на одних лишь футболках от 55 до 65 миллионов евро.