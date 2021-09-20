«Челси» хочет опередить «Ювентус» в подписании Тчуамени

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20 сентября 2021, 12:59

Лондонский «Челси» интересуется полузащитником «Монако» . На игрока претендует также туринский «Ювентус». Лондонцы хотят опередить «зебр» и сделать предложение раньше, чтобы склонить выбор игрока в пользу «Челси». Монегаски будут готовы расстаться с Тчуамени примерно за 40 млн евро.