Чеферин и легендарные игроки сыграли в футбол с детьми Молдавии

Делегация УЕФА провела заседание в Молдавии, а президент организации Александер Чеферин, который продолжает вести борьбу против команд Суперлиги, встретился с президентом Федерации футбола Молдавии Леонидом Олейниченко. Чеферин был награждён «Медалью демократии».

После заседания президент УЕФА вместе с известными футболистами сыграл в футбол с детьми, а также посетил подземный винный город Криков. Вместе с Чеферином в мероприятиях принимали участие , , и . До этого момента последний визит главы УЕФА в Молдавию состоялся в 2012 году.

Ceferin playing football with kids in Moldova, along with Figo, Boban, Robbie Keane or Suker. pic.twitter.com/nD3IMujUbY