Нападающий «Манчестер Юнайтед» отметился голом в ворота «Эвертона» в матче 7-го тура Английской Премьер-Лиги.

Этот гол стал для француза первым за «красных дьяволов» в рамках чемпионата Англии с февраля. Тогда Марсьяль поразил ворота «Саутгемптона».

