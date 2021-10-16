Варга: «Только очень глупый человек может хейтить Черчесова»

Футбольный агент Шандор Варга поделился мнением о критике в адрес бывшего главного тренера сборной России .

Знаете, я критику видел еще до старта ЧМ -2018. Были даже стихи и песни, что Черчесов — никакой и что команды у нас нет.

А потом был успех, и я слышал «Ты космос, Стас», был прием в Кремле и празднование на Воробьёвых горах. Поэтому на нынешние заголовки не обращаю особого внимания. Знаю, как Черчесов работает — он к труду относится очень ответственно. Только очень глупый человек может его хейтить.