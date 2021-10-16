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Варга: «Только очень глупый человек может хейтить Черчесова»

вчера, 09:38

Футбольный агент Шандор Варга поделился мнением о критике в адрес бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Знаете, я критику видел еще до старта ЧМ-2018. Были даже стихи и песни, что Черчесов — никакой и что команды у нас нет.

А потом был успех, и я слышал «Ты космос, Стас», был прием в Кремле и празднование на Воробьёвых горах. Поэтому на нынешние заголовки не обращаю особого внимания. Знаю, как Черчесов работает — он к труду относится очень ответственно. Только очень глупый человек может его хейтить.

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Все комментарии
bashnat013
bashnat013
вчера в 14:16
Грандиозным успехом это не назовешь да и то туда куда дошла наша сборная это благодаря тем кто и зимнюю Олимпиаду выграл,стасик то тут причем
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 11:31
А Вы полагаете, что в относительном успехе на ЧМ-18 вовсе нет никакой заслуги Черчесова? Он уговорил Игнашевича и построил такую игру в защите, что Игнашевич успевал реагировать и его не обходили как стоячего (ср. игры ЦСКА в еврокубках). Кутепов в этой ситуации тоже играл грамотно. Как он сейчас играет? Ему удалось поставить командный прессинг и быструю игру. Да, у него были проблемы с кадрами. На тот момент почти все "кадры" оказались в хорошей форме. Все совпало. Ну, а когда возможности "кадров" упали, случился провал в финальной стадии Евро. То,то сборная с наличными кадрами не может успешно играть ту игру, которую он хотел поставить - он не понял. Да, после ЧМ его самоуверенность возросла чрезвычайно, и его ошибки (а не только "кадровая слабость") определили неудачи в Лиге наций. Видимо, в такой ситуации его время прошло, и его освободили с опозданием...
galem72
galem72
вчера в 11:15
Это что же, интересно, за успех такой? ))

"космостаса", как и "наших'парней", банально протащила в массы пропаганда. Про приём в кремле с о'ЗМС'иванием "победителей" и ликование на Воробьях даже и вспоминать не хочется — жалкое зрелище.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 10:58
глупый тот кто даёт такие инвертю
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:01
Теперь он точно не в почёте
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:52, ред.
Не знаю как насчет хейта, но только очень недалекий человек мог дать Стасу длительный контракт и не расторгнуть с ним его после матча с Сербией и очень алчный и самовлюбленный человек смог бы остаться на посту тренера сборной после неудачных игр в Лиге Наций и очень плохой аналитик смог бы считать что относительный успех на домашнем Чемпионате Мира - именно заслуга самого Черчесова.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:44
Значит у нас почти вся страна очень глупых людей! Ну а Варга и Черчесов очень умные и выше всего этого!
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:42
Сколько людей, столько и мнений.
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