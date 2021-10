Гави — самый молодой игрок в XXI веке, вышедший в старте в Эль Класико

Полузащитник «Барселоны» Гави вышел в стартовом составе в матче 10-го тура Ла Лиги против «Реала».

Таким образом, Гави стал самым молодым игроком (17 лет и 80 дней) в XXI веке, который вышел в старте в Эль Класико. Ранее это достижение принадлежало Педри (17 лет и 334 дней), он установил его всего год назад.

1 — At 17 years and 80 days, Gavi 🇪🇸 has become the youngest player to start his first #ElClásico in @LaLigaEN in the 21st century, breaking the previous record held by Pedri González's 🇪🇸 just one year ago (17 and 334). Hope. pic.twitter.com/wQBVuMhonU