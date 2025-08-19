 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Стало известно, какую сумму «Динамо» заплатит за трансфер Антона Миранчука

Сортировать
Все комментарии
dynkel
dynkel
вчера в 22:21
Динамо решило поддержать тех кого никому не надо
dynkel
dynkel
вчера в 21:23
Динамо удивляет пристанище отставных барабанщиков
Vilar
Vilar
вчера в 15:00
Наполеон пытался брать Россию, Миранчук пытался брать Европу - и оба бежали, только один зимой, второй летом.
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 11:24
Погулял и понял, пора домой. Только вот паровоз ушёл и вряд-ли вернется на ту станцию где Антоша стоит и ждет. Москва большая, и пошел Антон в Динамо
Сп62
Сп62 ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 11:08
Нам своего Антона им бы спихнуть, многие б вздохнули.
112910415
112910415
вчера в 11:00
Сбитый в Швейцарии лётчик пикирует в Динамо!
9ey2nsr39ch4
9ey2nsr39ch4
вчера в 10:05
Этот Миранчук уже резко сдал и усилить сможет разве что Динамо-2.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:54
Вот такое счастье собирается скоро стать частью легендарного клуба... Антон говорил, поедет покорять серьёзную Европу, но это были просто слова. На деле у него не получилось стать сколько-нибудь заметной фигурой даже в заштатном швейцарском Сьоне. Но в Динамо он собирается, я уверен, возложить на себя обязанности лидера. А ведь Антон всю жизнь был серой мышью, какой из него лидер? Зато негатив он с собой точно притащит. Видимо Карпину не хватает проблем в раздевалке. Ну что же, посмотрим на ситуацию со стороны. Мне кажется, Динамо собирается купить себе проблему.
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
вчера в 09:41
Его цена 5 копеек в базарный день
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:36
    SpaM-10
    SpaM-10
    вчера в 09:35
    Чего Спартак тупит? Надо быстрее Денисова и Хлусевича на трансфер выставлять. Карпин их с удовольствием заберёт.
    kqz9drxg9973
    kqz9drxg9973
    вчера в 09:30
    Карпин решил убить Динамо в страшных муках.
    ABir
    ABir
    вчера в 09:09
    Много не запросили за него швейцарцы
    djaich
    djaich
    вчера в 08:51
    Теперь, наверное, Антон на правах дембеля будет рассказывать своим новым партнерам по Динамо, про то, как "играют в Европах" и что "9-е место в чемпионате Швейцарии из 12 команд просто так не дается". Но ничего, он "швейцарцев научил, как это сделать" и вас, "салаг", "научит".
    Capral
    Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 08:50
    Чтобы потом вернуться в Динамо... Какой ужас. Страшный сон, хочется быстрее проснуться...😭😭😭

    Моё Почтение!!!
    adekvat
    adekvat
    вчера в 08:38
    Не долго длился европейский вояж Антохи.
    hgv9uak4brs5
    hgv9uak4brs5
    вчера в 08:36
    Антоха с возвращением,Европа ему не покарилась
    Вещий
    Вещий
    вчера в 08:36
    Вообще то чемпионат Швейцарии 16 в рейтинге, а Россия 30.... поэтому набрался опыта, игрового интеллекта и готов уничтожать убивать киборг убийца ....
    shlomo
    shlomo
    вчера в 08:32
    Валера решил, что команда слишком быстро двигается, решил немного сбавить игровой темп......

    ну а так что, Миранчук будет долго адаптироваться к игре Динамо..... он медленно принимает решения. Это будет сейчас очень вредно для Динамо. Сергеев ,Миранчук и Гладышев при Карпине разбалансированное звено не понимающие напрочь как нужно играть. Вряд-ли Динамо наберёт много очков до сентябрьской паузы. Пригодится опыт борьбы за выживание и скоро Гусев станет снова И.О гл,тренера...

    Пи.Си. В Валеру можно лишь валерить.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 08:31
    А что же в Европу убегал?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 08:27
    Недорого за игрока сборной, только поможет ли это Карпину?...
    Capral
    Capral
    вчера в 08:20, ред.
    Безумие. Просто слов нет. Мало Карпину Сергеева, так он ещё и этого решил затащить. Или я совсем ничего не понимаю в футболе, или происходит, что-то ужасное.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     