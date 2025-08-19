Стало известно, какую сумму «Динамо» заплатит за трансфер Антона Миранчука

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук близок к переходу в «Динамо».
По данным источника, московский клуб согласовал трансфер хавбека. «Бело-голубые» заплатят за переход Миранчука 1,7 млн евро.
Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук близок к переходу в «Динамо».
По данным источника, московский клуб согласовал трансфер хавбека. «Бело-голубые» заплатят за переход Миранчука 1,7 млн евро.
ну а так что, Миранчук будет долго адаптироваться к игре Динамо..... он медленно принимает решения. Это будет сейчас очень вредно для Динамо. Сергеев ,Миранчук и Гладышев при Карпине разбалансированное звено не понимающие напрочь как нужно играть. Вряд-ли Динамо наберёт много очков до сентябрьской паузы. Пригодится опыт борьбы за выживание и скоро Гусев станет снова И.О гл,тренера...
Пи.Си. В Валеру можно лишь валерить.
ну а так что, Миранчук будет долго адаптироваться к игре Динамо..... он медленно принимает решения. Это будет сейчас очень вредно для Динамо. Сергеев ,Миранчук и Гладышев при Карпине разбалансированное звено не понимающие напрочь как нужно играть. Вряд-ли Динамо наберёт много очков до сентябрьской паузы. Пригодится опыт борьбы за выживание и скоро Гусев станет снова И.О гл,тренера...
Пи.Си. В Валеру можно лишь валерить.