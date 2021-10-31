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«Барселона» сообщила, что Пике получил травму

вчера, 14:34

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что защитник Жерар Пике получил повреждение.

У футболиста диагностировано растяжение икроножной мышцы. Его участие в ближайшем матче против киевского «Динамо» в Лиге чемпионов, который состоится 2 ноября, находится под вопросом.

Напомним, что обследование также проходит нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро.

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ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:21
Лазарет у Барселоны растет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:35
Здоровья Жерару Пике!
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