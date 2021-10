«Барселона» сообщила, что Пике получил травму

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что защитник получил повреждение.

У футболиста диагностировано растяжение икроножной мышцы. Его участие в ближайшем матче против киевского «Динамо» в Лиге чемпионов, который состоится 2 ноября, находится под вопросом.

‼️ INJURY NEWS



First team player Gerard Piqué has a calf strain and joins the injury list. pic.twitter.com/erK4ZleQ37