Варан и Марсьяль восстановились после травм и могут сыграть с «Тоттенхэмом»

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вчера, 19:40

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» на пресс-конференции перед матчем 10-го тура Английской Премьер-Лиги против «Тоттенхэма» рассказал о состоянии травмированных футболистов клуба.

Норвежский специалист сообщил, что защитник и нападающий восстановились от повреждений и готовы принять участие в предстоящей игре. Матч пропустит только Поль Погба, который получил дисквалификацию за прямую красную карточку во встрече 9-го тура Английской Премьер-Лиги против «Ливерпуля» (0:5).