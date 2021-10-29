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Варан и Марсьяль восстановились после травм и могут сыграть с «Тоттенхэмом»

вчера, 19:40
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер на пресс-конференции перед матчем 10-го тура Английской Премьер-Лиги против «Тоттенхэма» рассказал о состоянии травмированных футболистов клуба.

Норвежский специалист сообщил, что защитник Рафаэль Варан и нападающий Антони Марсьяль восстановились от повреждений и готовы принять участие в предстоящей игре. Матч пропустит только Поль Погба, который получил дисквалификацию за прямую красную карточку во встрече 9-го тура Английской Премьер-Лиги против «Ливерпуля» (0:5).

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Все комментарии
beefs
beefs
вчера в 19:42
Это очень приятная новость...
Cat01
Cat01
вчера в 19:42
Это очень важно
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